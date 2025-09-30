DECISÃO JUDICIAL
Bradesco é condenado a pagar mais de R$ 1 milhão a funcionário; saiba motivo
Valor inclui pensão vitalícia paga de uma vez e compensação por danos morais
Por Leilane Teixeira
A Justiça do Trabalho determinou que o banco Bradesco indenize um bancário que desenvolveu LER/DORT após mais de 30 anos na instituição. A sentença considerou que o banco não adotou medidas adequadas de prevenção, segurança e acompanhamento da saúde ocupacional.
O valor total da indenização ultrapassa R$ 1 milhão, incluindo pensão vitalícia paga de uma vez e compensação por danos morais.
O caso foi acompanhado pelo Sindicato dos Bancários de Itaperuna e Região, filiado à Fetraf RJ/ES, que apresentou laudos e documentos comprovando o nexo causal entre:
- tarefas repetitivas;
- pressão por metas;
- adoecimento.
O laudo pericial atestou a redução permanente da capacidade laborativa do trabalhador.
Leia Também:
O que é LER/DORT?
A LER/DORT é um conjunto de lesões relacionadas a movimentos repetitivos e posturas inadequadas, comuns em atividades bancárias de alta pressão.
O juiz reconheceu a responsabilidade do empregador por omissão na prevenção, gestão de pausas, rodízio de tarefas e acompanhamento médico.
Na decisão, a pensão vitalícia foi calculada com base na expectativa de vida e paga em parcela única, permitindo ao trabalhador controle sobre o valor. Os danos morais foram fixados considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica do banco e o efeito pedagógico da condenação
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes