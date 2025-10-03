Menu
BRASIL
BRASIL

Bradesco volta a ser alvo de protesto após demissões e fechamentos

Até junho de 2025, o banco reduziu 2.564 postos de trabalho

Redação

Por Redação

03/10/2025 - 10:35 h | Atualizada em 03/10/2025 - 10:59
342 agências foram fechadas
As demissões e o fechamento de agências do Bradesco voltaram a provocar protestos do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Nesta quarta-feira, 1º, o ato ocorreu na agência Cupecê, localizada na zona sul da capital paulista.

A unidade, segundo o sindicato, opera sobrecarregada devido ao fechamento de outras agências na região. Nos últimos 30 dias, dois funcionários lotados na agência foram demitidos.

“Enquanto o Bradesco celebra lucros recordes, a realidade para os seus trabalhadores e clientes é de preocupação. Resultado da política de fechamento de agências, demissões em massa – incluindo funcionários em tratamento de saúde – e da retirada de equipamentos de segurança, como portas giratórias e vigilantes em diversas unidades”, denuncia Malu Silva, dirigente sindical e bancária do Bradesco.

Demissões e fechamento

Nos últimos 12 meses, até junho de 2025, o banco reduziu 2.564 postos de trabalho, sendo 1.218 apenas no último trimestre. O número de agências também sofreu queda significativa: foram fechadas 342 agências, 1.067 postos de atendimento (PA e PAE) e 127 unidades de negócios no mesmo período.

x