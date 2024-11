Brasil é 5º país que mais aposta na vitória de Trump, diz Betfair - Foto: AFP

O Brasil é o quinto país do mundo que mais aposta na vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024. O relatório foi realizado pela Betfair, uma das maiores plataformas de apostas do mundo, e aponta que os brasileiros já investiram mais de R$ 5 milhões na corrida à Casa Branca pelo republicado.

Trump recebeu R$ 1,87 milhão contra apenas R$ 342 mil apostados em Kamala Harris. O perfil dos apostadores é composto predominantemente por homens com idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos.

"São pessoas que analisam o cenário quase a cada hora e ajustam suas apostas com base nisso", explicou Rosie Siqueira, porta-voz da plataforma, em entrevista ao Poder360.

Globalmente, já foram apostados R$ 1,4 bilhões nestas eleições, valor ainda longe do recorde histórico de R$ 7 bilhões de reais registrado em 2020. Este será o último ano em que os brasileiros poderão apostar nas eleições, pois a nova legislação proibirá as apostas políticas no país a partir de janeiro de 2025.