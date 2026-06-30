Brasil realiza o quinto voo de apoio humanitário à Venezuela

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A Força Aérea Brasileira (FAB), sob coordenação do Ministério das Relações Exteriores (MRE), enviou mais um voo em apoio à população venezuelana nesta terça-feira, 30, às 12h. A missão integra a série de ações de esforço internacional após a tragédia com terremotos registrados no país, na última semana.

A decolagem aconteceu na Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro, e transportou equipamentos, militares, técnicos da Anatel e insumos com destino a Caracas, capital da Venezuela.

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Destino do apoio

O apoio enviado pelo governo brasileiro será destinado à saúde e à segurança do país.

Os equipamentos têm a função de expandir o Hospital de Campanha, já em operação na cidade de La Guaira, onde os militares irão atuar. Os técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) levaram analisadores de alta sensibilidade para localizar sinais de celulares sob os escombros e as 5,5 toneladas de insumos, medicamentos e testes rápidos serão direcionados ao estoque de saúde do país.