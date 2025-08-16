Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM ESTÁTICA

Brasil registra avanço de 731% na digitalização de retransmissoras de TV

Dados do Ministério das Comunicações mostram aumento no número de consignações e autorizações para TV e rádio digitais no Brasil

Por Redação

16/08/2025 - 8:37 h
Sinal analógico de TV aberta foi desligado em todo o Brasil
Sinal analógico de TV aberta foi desligado em todo o Brasil -

Dados divulgados pela Secretaria de Radiodifusão (Serad), do Ministério das Comunicações, apontam que o número de consignações para a digitalização de retransmissoras de canais analógicos de TV aumentou 731% na atual gestão, em comparação com o mesmo período do governo anterior.

Entre janeiro de 2019 e junho de 2021 foram emitidas 122 consignações. Já de janeiro de 2023 a junho de 2025, o número subiu para 1.014.

Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, o avanço faz parte de um esforço para ampliar o acesso à TV digital no país. “Esse aumento de consignações segue orientação do presidente Lula para que os brasileiros, de todos os cantos do país, tenham cada

Leia Também:

Ciência descobre o copo ideal para manter cerveja gelada por mais tempo
O que ajudar o garçom diz sobre sua personalidade, segundo psicólogo
Chupeta para adultos: o que está por trás da tendência do momento

O sinal analógico de TV aberta foi desligado em todo o Brasil no último 30 de junho. A única exceção é o Rio Grande do Sul, onde o prazo para o desligamento foi prorrogado em 74 municípios devido aos problemas climáticos enfrentados pelo estado no primeiro semestre do ano passado.

Balanço divulgado pela Serad

  • Autorizações para retransmissores digitais de TV: aumento de 626% — de 155 no governo anterior para 1.126 no atual.
  • Autorizações para retransmissores de rádio na Amazônia Legal: crescimento de 1.860% — de 25 para 490.
  • Outorgas para rádios comunitárias: alta de 222% — de 85 para 274.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Amazônia Legal Ministério das Comunicações rádios comunitárias retransmissoras TV Digital

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sinal analógico de TV aberta foi desligado em todo o Brasil
Play

Vídeo: Caminhão de dupla sertaneja invade festa e fere 14 pessoas

Sinal analógico de TV aberta foi desligado em todo o Brasil
Play

Vídeo: Homem arrasta mulher pelos cabelos e a espanca com socos

Sinal analógico de TV aberta foi desligado em todo o Brasil
Play

Motorista reage a assalto, pega arma e atira em bandido; veja vídeo

Sinal analógico de TV aberta foi desligado em todo o Brasil
Play

Vídeo: Homem é preso após agredir mulher com vários socos em clube

x