Brasil registra avanço de 731% na digitalização de retransmissoras de TV
Dados do Ministério das Comunicações mostram aumento no número de consignações e autorizações para TV e rádio digitais no Brasil
Dados divulgados pela Secretaria de Radiodifusão (Serad), do Ministério das Comunicações, apontam que o número de consignações para a digitalização de retransmissoras de canais analógicos de TV aumentou 731% na atual gestão, em comparação com o mesmo período do governo anterior.
Entre janeiro de 2019 e junho de 2021 foram emitidas 122 consignações. Já de janeiro de 2023 a junho de 2025, o número subiu para 1.014.
Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, o avanço faz parte de um esforço para ampliar o acesso à TV digital no país. “Esse aumento de consignações segue orientação do presidente Lula para que os brasileiros, de todos os cantos do país, tenham cada
O sinal analógico de TV aberta foi desligado em todo o Brasil no último 30 de junho. A única exceção é o Rio Grande do Sul, onde o prazo para o desligamento foi prorrogado em 74 municípios devido aos problemas climáticos enfrentados pelo estado no primeiro semestre do ano passado.
Balanço divulgado pela Serad
- Autorizações para retransmissores digitais de TV: aumento de 626% — de 155 no governo anterior para 1.126 no atual.
- Autorizações para retransmissores de rádio na Amazônia Legal: crescimento de 1.860% — de 25 para 490.
- Outorgas para rádios comunitárias: alta de 222% — de 85 para 274.
