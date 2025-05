Brasil registra sete estupros de crianças ou adolescentes a cada hora

Em 2024, o Ministério Público baiano ofereceu 1.764 denúncias de estupro de vulnerável à Justiça. - Foto: Elza Fiuza/EBC

O Brasil enfrenta um cenário alarmante de violência sexual: a cada hora, sete crianças ou adolescentes são vítimas de estupro. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, foram registrados 83.988 casos de estupro em 2023, um aumento de 91,5% em relação a 2011. Do total de ocorrências, 76% envolvem vítimas consideradas vulneráveis, ou seja, crianças e adolescentes.

Boa parte desses crimes ocorre onde deveria haver proteção: dentro da própria casa. Os dados revelam que 61,7% dos estupros de crianças e adolescentes são cometidos por familiares ou pessoas próximas, o que dificulta ainda mais a identificação e a denúncia.

Bahia

Dados do Ministério dos Direitos Humanos obtidos por meio do Disque 100 apontam que, em 2024, foram registradas 33.761 denúncias de violações de direitos humanos na Bahia, sendo 13.740 referentes a vítimas infantojuvenis, incluídos os crimes de violência sexual. Em 2025, até o último dia 5 de maio, o Disque 100 recebeu 568 denúncias de casos de estupro de vulnerável na Bahia, o quinto maior volume de casos no Brasil.

No ano de 2024, o Ministério Público baiano ofereceu 1.764 denúncias de estupro de vulnerável à Justiça. Segundo o Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca), a Instituição registrou no seu sistema 2.907 procedimentos relativos à proteção de crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual, em 2024

Diante dessa realidade, o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) intensifica sua atuação para combater a violência sexual infantojuvenil. Com a campanha “Se você repara, deve ajudar a parar”, lançada neste mês, o MPBA alerta a sociedade a ficar atenta aos sinais de abuso e a denunciar qualquer suspeita.