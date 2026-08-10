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Brasil terá eclipse visível a olho nu em todos os estados; saiba quando

Fenômeno está previsto para acontecer ainda no mês de agosto

Franciely Gomes
Por
| Atualizada em
O eclipse poderá ser visto em todos os estados
O eclipse poderá ser visto em todos os estados - Foto: Ilustrativa | Magnific

O Brasil será palco de mais um fenômeno astrológico. Após a chuva de meteoros no mês de julho, os brasileiros poderão observar um eclipse lunar parcial, entre os dias 27 e 28 de agosto, com visibilidade a olho nu em todos os estados.

A previsão dos especialistas é de que o fenômeno fique visível a partir da 1h da manhã. No entanto, sua visibilidade total dependerá das condições do céu e posição da lua em cada região do país.

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Nesta semana também acontecerá um eclipse solar total, que poderá ser visto apenas no Hemisfério Norte, em países como Groenlândia, Islândia, norte da Rússia e Espanha. Além de uma pequena área de Portugal e outras partes da Europa.

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O que é o eclipse lunar?

O eclipse lunar acontece quando o planeta Terra fica posicionado entre o Sol e a Lua. A sombra do globo é projetada sobre a superfície lunar e a cobre completamente ou parcialmente.

No fenômeno visto no Brasil, apenas uma parte da Lua entrará na região de sombra mais escura da Terra.

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Tags

brasil Eclipse ECLIPSE LUNAR

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