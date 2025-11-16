Brasil terá hospital inteligente do SUS com investimento de R$ 1,7 bi

Hospital inteligente do SUS vai funcionar em futura estrutura do Hospital das Clínicas de São Paulo - Foto: Reprodução/HCFMUSP

O Ministério da Saúde assinou um acordo de cooperação técnica, com o Governo de São Paulo, para implementar o primeiro hospital inteligente do Sistema Único de Saúde (SUS). O espaço deve funcionar no futuro Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo o Ministério, o governo paulista ficará responsável pela cessão do terreno. A pasta, por sua vez, pretende concluir, em breve, as etapas finais de um pedido de investimento em andamento junto ao Banco dos BRICS para viabilizar a construção do projeto, na ordem de R$ 1,7 bilhão.

Estrutura

A expectativa é a de que o centro seja referência em saúde digital, unindo tecnologias avançadas como inteligência artificial, internet das coisas, big data, telessaúde, ambulâncias conectadas por 5G, automação hospitalar e sistemas de gestão preditiva. O objetivo é tornar o atendimento no SUS mais eficiente, rápido, humanizado e tecnológico.

A unidade hospitalar ocupará uma área, segundo "O Globo", de 150 mil m², com padrões internacionais de sustentabilidade, segurança e inovação. No total, serão 800 leitos, com foco especial em emergência, terapia intensiva e neurologia. A expectativa é que o hospital esteja pronto em três anos após a aprovação do financiamento.

Rede de serviços nacional

Além da unidade no HC-USP, o governo implantará uma rede nacional de serviços de saúde de alta precisão, que prevê 14 unidades de terapia intensiva (UTIs) nas cinco regiões do país e a modernização de unidades de excelência no Rio de Janeiro e Distrito Federal.

"O hospital inteligente e a rede de serviços de alta precisão só é possível graças à cooperação internacional, que envolve bancos de desenvolvimento, parceiros estratégicos e instituições de pesquisa", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

"O Brasil entra com força nesse novo ambiente global de reorganização da saúde, onde tecnologia da informação, inteligência artificial e práticas inovadoras estão redesenhando a forma de cuidar das pessoas", completou.