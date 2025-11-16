Menu
SAÚDE

Brasil terá hospital inteligente do SUS com investimento de R$ 1,7 bi

Parceria entre Ministério da Saúde e Governo de SP prevê complexo tecnológico e modernização de serviços

Redação

Por Redação

16/11/2025 - 7:53 h
Hospital inteligente do SUS vai funcionar em futura estrutura do Hospital das Clínicas de São Paulo
Hospital inteligente do SUS vai funcionar em futura estrutura do Hospital das Clínicas de São Paulo

O Ministério da Saúde assinou um acordo de cooperação técnica, com o Governo de São Paulo, para implementar o primeiro hospital inteligente do Sistema Único de Saúde (SUS). O espaço deve funcionar no futuro Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo o Ministério, o governo paulista ficará responsável pela cessão do terreno. A pasta, por sua vez, pretende concluir, em breve, as etapas finais de um pedido de investimento em andamento junto ao Banco dos BRICS para viabilizar a construção do projeto, na ordem de R$ 1,7 bilhão.

Estrutura

A expectativa é a de que o centro seja referência em saúde digital, unindo tecnologias avançadas como inteligência artificial, internet das coisas, big data, telessaúde, ambulâncias conectadas por 5G, automação hospitalar e sistemas de gestão preditiva. O objetivo é tornar o atendimento no SUS mais eficiente, rápido, humanizado e tecnológico.

A unidade hospitalar ocupará uma área, segundo "O Globo", de 150 mil m², com padrões internacionais de sustentabilidade, segurança e inovação. No total, serão 800 leitos, com foco especial em emergência, terapia intensiva e neurologia. A expectativa é que o hospital esteja pronto em três anos após a aprovação do financiamento.

Leia Também:

Hospital particular em Alagoinhas vai realizar atendimento pelo SUS
TCM suspende obras de creche e hospital por irregularidades na Bahia
Freedom: PC desmantela esquema de saúde do CV e prende líderes

Rede de serviços nacional

Além da unidade no HC-USP, o governo implantará uma rede nacional de serviços de saúde de alta precisão, que prevê 14 unidades de terapia intensiva (UTIs) nas cinco regiões do país e a modernização de unidades de excelência no Rio de Janeiro e Distrito Federal.

"O hospital inteligente e a rede de serviços de alta precisão só é possível graças à cooperação internacional, que envolve bancos de desenvolvimento, parceiros estratégicos e instituições de pesquisa", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

"O Brasil entra com força nesse novo ambiente global de reorganização da saúde, onde tecnologia da informação, inteligência artificial e práticas inovadoras estão redesenhando a forma de cuidar das pessoas", completou.

Tags:

brics hospital inteligente Ministério da Saúde sus USP

