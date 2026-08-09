Brasil terá túnel de R$ 6,8 bilhões construído no fundo do mar

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Uma distância de apenas 400 metros de água separa Santos de Guarujá, no litoral de São Paulo. Para quem precisa fazer o trajeto por terra, porém, o percurso pode chegar a 45 quilômetros.

Essa realidade deve mudar com a construção do túnel Santos-Guarujá, um megaprojeto de R$ 6,8 bilhões que será instalado no fundo do canal portuário por meio da técnica de túnel imerso.

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A nova ligação será formada por grandes módulos de concreto produzidos fora do local de instalação e posteriormente posicionados no leito do canal.

Como o túnel será construído?

O projeto utilizará uma técnica conhecida como túnel imerso. As estruturas serão fabricadas em uma doca seca e, depois de fechadas para permitir a flutuação, serão transportadas pelo canal até o ponto onde serão instaladas.

Antes disso, uma vala será preparada no fundo do canal. Os módulos serão então afundados de maneira controlada, encaixados uns aos outros e posteriormente cobertos com material de proteção.

Dessa forma, a passagem ficará abaixo do canal, permitindo que a navegação continue normalmente pela parte superior da estrutura.

Túnel terá 1,5 quilômetro



A nova ligação entre as duas cidades terá 1,5 quilômetro de extensão, considerando o trecho entre os acessos.

Desse total, aproximadamente 870 metros ficarão imersos sob o canal portuário.

O projeto também prevê seis faixas para veículos, sendo três em cada sentido. Além do espaço destinado aos carros, a estrutura contará com ciclovia, área para pedestres e espaço reservado para a implantação de um futuro VLT.

Túnel Santos-Guarujá terá 870 metros sob o canal - Foto: Reprodução/Governo de SP

Por que construir um túnel?



A escolha pelo túnel imerso está relacionada às características da região e à necessidade de preservar a operação do canal.

Uma ponte com altura suficiente para permitir a passagem das embarcações poderia interferir na navegação e nas atividades próximas à Base Aérea de Santos.

Já uma escavação profunda enfrentaria dificuldades provocadas pelas características do solo local, formado por argila mole e sedimentos.

Com o túnel, os navios continuarão utilizando o canal, enquanto os veículos e demais usuários farão a travessia por baixo da água.

A solução também reduz a necessidade de ocupar áreas urbanas em comparação com outras alternativas estudadas e permite que boa parte dos módulos seja produzida antes de chegar ao ponto definitivo de instalação.

Travessia deve levar cerca de 2 minutos

Quando estiver em operação, o túnel será uma nova alternativa às balsas e catraias utilizadas atualmente para fazer a ligação entre Santos e Guarujá.

A previsão é que a passagem seja realizada em aproximadamente dois minutos.

A estrutura também deve reduzir o desvio feito por parte dos caminhões e facilitar o deslocamento entre as duas margens.

Além dos veículos, pedestres e ciclistas terão espaços próprios, enquanto o projeto já contempla uma área destinada a um futuro VLT.

Túnel Santos-Guarujá terá 870 metros sob o canal - Foto: Reprodução/Governo de SP

Quando a obra deve ficar pronta?

O contrato da parceria responsável pelo projeto foi assinado em 28 de janeiro de 2026. O contrato de concessão patrocinada nº 005/2026 estabelece que a concessionária será responsável pela construção, operação e manutenção da estrutura.

O investimento atualizado está estimado em R$ 6,8 bilhões.

De acordo com o cronograma oficial, a previsão é que o túnel seja entregue no fim de 2030.

Até lá, ainda será necessário avançar em etapas como projetos, licenças, implantação dos canteiros e produção dos módulos que formarão a estrutura.