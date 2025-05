Brasil vai acabar com gripe aviária em menos de um mês, diz ministério

O vírus da influenza aviária, identificado como H5N1 chegou no Brasil em - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O Brasil levará 28 dias, contados desde o início do plano de contenção, para estar livre da infecção de gripe aviária. De acordo com a informação do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), entregue ao UOL nesta segunda-feira,19.

O ministério estima esse período para que todas as medidas do plano de contenção, iniciado no mesmo dia em que o primeiro caso da doença foi confirmado, sejam cumpridas. Com isso, o foco da doença deve acabar em meados de julho.

Após a identificação da doença, o local foi isolado, os animais infectados foram abatidos, um estado de emergência sanitária foi decretado pelo governo durante 60 dias e o plano de contingência foi acionado.

“Os 28 dias passam a contar após todas medidas do plano de contingência executadas e debeladas a doença", diz o MAPA em comunicado.

Esses 28 dias não são por acaso, pois é o tempo que corresponde ao ciclo do vírus causador dessa gripe, o H5N1. Somente depois desse período, caso nenhum outro registro da doença for feito, o país voltará a exportar frango.

Importações suspensas

Diversos países já anunciaram que deixaram de importar produtos avícolas brasileiros, sendo alguns deles China, Argentina, Canadá, Coreia do Sul e União Europeia.

Quando a situação for normalizada, o regresso das exportações deve ocorrer de forma gradativa.

Casos sendo investigados

Outras localidades estão sendo investigadas com possíveis infecções da mesma doença, duas são granjas comerciais, uma em Aguiarnópolis, no Tocantins, e outra em Ipumirim, em Santa Catarina.

Além dessas, outras quatro produtoras, mas dessa fez de subsistência, também estão sob investigação, sendo elas no Ceará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Gripe aviária apresenta riscos aos humanos?

Esse tipo de gripe não apresenta risco aos humanos, tanto que o consumo de alimentos como carnes e ovos pode ser feito normalmente, caso sejam bem cozidos.