Gripe aviária: entenda os riscos da doença para a saúde humana

O vírus da influenza aviária, identificado como H5N1 chegou no Brasil em - Foto: Reprodução

O primeiro caso de gripe aviária confirmado pelo governo brasileiro, na última quinta-feira, 15, ocorreu no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, e acendeu um alerta sobre o risco de disseminação do vírus. Mas, o que isso significa na prática para a população e para a saúde humana?

"O vírus isolado mais recentemente é uma variante do Influenza H5N1. As aves são seus hospedeiros, porém o vírus também pode infectar mamíferos, sendo altamente letal para os mesmos. Apesar disso, o risco de transmissão para pessoas, nesse momento, é muito baixo", disse Lorena Galvão, mestre e doutora em Ciências, médica infectologista da equipe referenciada do Hospital da Bahia e da Clínica AMO.

Ainda segundo a profissional, o risco de infecções em humanos ocorre principalmente entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas. "É preciso ter contato direto com suas secreções e fluidos, uma vez que as aves eliminam o vírus da Influenza por meio das fezes e secreções respiratórias. A doença também pode ser transmitida através do contato com água e objetos contaminados com essas secreções", informou.

Há risco no consumo de frango e ovos?

De acordo com a especialista, até o momento, não há evidência de que a gripe aviária seja transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos devidamente preparados. Contudo, foi comprovado que os ovos de animais infectados podem conter o vírus tanto na casca quanto na clara e na gema. Por isso, por precaução, o Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, que enfrenta um surto de gripe aviária desde 2022, recomenda que as pessoas cozinhem a carne de frango e os ovos antes de consumi-los.

É possível a transmissão de humano para humano?

Até o momento, a transmissão sustentada do vírus de pessoa-a-pessoa não foi comprovada. "Apesar disso, é fundamental a adoção de medidas sanitárias eficazes, uma vez que o vírus pode sofrer mutações. Importante destacar que o Brasil nunca teve um caso de gripe aviária em humano", disse a infectologista.

Sintomas da gripe aviária em humanos

Os sintomas da gripe aviária nos humanos são de uma gripe comum, mas precisa de atenção, pois pode evoluir para quadros graves de pneumonia, por exemplo, além de poder causar falência de múltiplos órgãos, choque séptico e infecções bacterianas e fúngicas secundárias.

Sintomas da gripe aviária nas aves

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, os sintomas da gripe aviária em aves incluem dificuldade respiratória, secreção nasal ou ocular, espirros, andar cambaleante, pescoço torto, diarreia, alterações bruscas no consumo de água e ração nas aves de criação, redução na produção ou má formação de ovos, além de alta mortalidade em aves domésticas ou silvestres.