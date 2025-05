Gripe aviária: governador decreta estado de emergência em saúde animal

Gripe aviária faz governo do RS decretar estado de emergência - Foto: Reprodução | Agência Brasil

O governo do Rio Grande do Sul anunciou o decreto de estado de emergência em saúde animal, neste sábado, 17, após confirmação de focos da gripe aviária em várias cidades.

O governador decretou a atitude para o período de 60 dias com o objetivo de controle dos focos da gripe aviária. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado depois do surgimento de um foco de H5N1 em uma granja comercial no Rio Grande do Sul.

A emergência é válida para 12 municípios gaúchos, são eles: Triunfo, Capela de Santana, Nova Santa Rita, Montenegro, Esteio, Canoas, Gravataí, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Cachoeirinha, Novo Hamburgo e Portão.

No decreto, o governo gaúcho salienta que a medida tem como objetivo conseguir uma "resposta mais rápida para combate aos focos de influenza aviária".

O foco de gripe aviária foi registrado em Montenegro, no Vale do Caí, mais precisamente em uma granja avícola de reprodução e em aves silvestres de um zoológico de Sapucaia do Sul.

Entenda a gripe aviária

A influenza aviária, conhecida como gripe aviária, é uma doença que surge a partir de um vírus de influenza tipo. A doença pode afetar aves e, em caso mais raros, mamíferos.

O subtipo H5N1 é classificado como de alta patogenicidade, ou seja, tem uma grande capacidade de afetar o hospedeiro.

A OMS declara, no entanto, que o risco de contaminação entre humanos é baixo. "O impacto geral na saúde pública dessas infecções, em nível global, no momento, é pequeno", informou a entidade em dezembro de 2024.