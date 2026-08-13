Brasileira de 20 anos é a 2ª jovem mais rica do mundo com patrimônio de R$ 3,4 bilhões

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A jovem brasileira de apenas 20 anos, Amelie Voigt Trejes, ocupa o primeiro lugar na lista dos bilionários mais jovens do país elaborada pela revista Forbes. Herdeira da WEG, multinacional brasileira fabricante de equipamentos elétricos, a catarinense possui patrimônio estimado em R$ 3,4 bilhões.

Amelie chegou a ser apontada como a bilionária mais jovem do mundo, mas perdeu o posto para Johannes von Baumbach, de 19 anos, herdeiro da farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim.

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Herança de família

A jovem faz parte de uma família que concentra vários nomes entre os bilionários brasileiros com menos de 30 anos. Além dela, os irmãos Felipe Voigt Trejes e Pedro Voigt Trejes aparecem no levantamento. Outros integrantes da família Voigt também figuram no ranking graças às participações na WEG.

Fundada em Santa Catarina, a companhia é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo e está por trás da fortuna da maior parte dos jovens presentes na lista.

Veja os bilionários mais jovens do Brasil

O levantamento da Forbes foi publicado em 2025 e organiza os nomes pela idade, e não pelo tamanho do patrimônio. Por isso, as idades apresentadas abaixo correspondem às informadas no ranking original.

Amelie Voigt Trejes

Idade: 20 anos

Patrimônio: R$ 3,4 bilhões

Posição entre os bilionários brasileiros: 121ª

Fonte da fortuna: WEG

Lívia Voigt

Idade: 20 anos

Patrimônio: R$ 6,6 bilhões

Posição: 60ª

Fonte da fortuna: WEG

Felipe Voigt Trejes

Idade: 23 anos

Patrimônio: R$ 3,6 bilhões

Posição: 114ª

Fonte da fortuna: WEG

Pedro Voigt Trejes

Idade: 23 anos

Patrimônio: R$ 3,6 bilhões

Posição: 114ª

Fonte da fortuna: WEG

Helena Marina da Silva Petry

Idade: 23 anos

Patrimônio: R$ 1,9 bilhão

Posição: 199ª

Fonte da fortuna: WEG

Ana Flávia da Silva Petry

Idade: 26 anos

Patrimônio: R$ 1,9 bilhão

Posição: 199ª

Fonte da fortuna: WEG

Dora Voigt de Assis

Idade: 27 anos

Patrimônio: R$ 6,6 bilhões

Posição: 60ª

Fonte da fortuna: WEG

Pedro Franceschi

Idade: 28 anos

Patrimônio: R$ 3,3 bilhões

Posição: 125ª

Fonte da fortuna: Brex

Max Van Hoegaerden Herrmann Telles

Idade: 29 anos

Patrimônio: R$ 29,3 bilhões

Posição: 11ª

Fonte da fortuna: AB InBev/3G Capital

Apesar de aparecer apenas na nona posição quando o critério é idade, Max Telles possui, de longe, a maior fortuna entre os jovens relacionados no levantamento, estimada em R$ 29,3 bilhões.

Já a presença de integrantes ligados à WEG chama atenção: sete dos nove nomes da lista têm a multinacional catarinense como origem de suas fortunas.