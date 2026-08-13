LISTA DOS BILIONÁRIOS
Brasileira de 20 anos é a 2ª jovem mais rica do mundo com patrimônio de R$ 3,4 bilhões
Amelie é herdeira da WEG, multinacional brasileira fabricante de equipamentos elétricos
A jovem brasileira de apenas 20 anos, Amelie Voigt Trejes, ocupa o primeiro lugar na lista dos bilionários mais jovens do país elaborada pela revista Forbes. Herdeira da WEG, multinacional brasileira fabricante de equipamentos elétricos, a catarinense possui patrimônio estimado em R$ 3,4 bilhões.
Amelie chegou a ser apontada como a bilionária mais jovem do mundo, mas perdeu o posto para Johannes von Baumbach, de 19 anos, herdeiro da farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim.
Herança de família
A jovem faz parte de uma família que concentra vários nomes entre os bilionários brasileiros com menos de 30 anos. Além dela, os irmãos Felipe Voigt Trejes e Pedro Voigt Trejes aparecem no levantamento. Outros integrantes da família Voigt também figuram no ranking graças às participações na WEG.
Fundada em Santa Catarina, a companhia é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo e está por trás da fortuna da maior parte dos jovens presentes na lista.
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O levantamento da Forbes foi publicado em 2025 e organiza os nomes pela idade, e não pelo tamanho do patrimônio. Por isso, as idades apresentadas abaixo correspondem às informadas no ranking original.
Amelie Voigt Trejes
- Idade: 20 anos
- Patrimônio: R$ 3,4 bilhões
- Posição entre os bilionários brasileiros: 121ª
- Fonte da fortuna: WEG
Lívia Voigt
- Idade: 20 anos
- Patrimônio: R$ 6,6 bilhões
- Posição: 60ª
- Fonte da fortuna: WEG
Felipe Voigt Trejes
- Idade: 23 anos
- Patrimônio: R$ 3,6 bilhões
- Posição: 114ª
- Fonte da fortuna: WEG
Pedro Voigt Trejes
- Idade: 23 anos
- Patrimônio: R$ 3,6 bilhões
- Posição: 114ª
- Fonte da fortuna: WEG
Helena Marina da Silva Petry
- Idade: 23 anos
- Patrimônio: R$ 1,9 bilhão
- Posição: 199ª
- Fonte da fortuna: WEG
Ana Flávia da Silva Petry
- Idade: 26 anos
- Patrimônio: R$ 1,9 bilhão
- Posição: 199ª
- Fonte da fortuna: WEG
Dora Voigt de Assis
- Idade: 27 anos
- Patrimônio: R$ 6,6 bilhões
- Posição: 60ª
- Fonte da fortuna: WEG
Pedro Franceschi
- Idade: 28 anos
- Patrimônio: R$ 3,3 bilhões
- Posição: 125ª
- Fonte da fortuna: Brex
Max Van Hoegaerden Herrmann Telles
- Idade: 29 anos
- Patrimônio: R$ 29,3 bilhões
- Posição: 11ª
- Fonte da fortuna: AB InBev/3G Capital
Apesar de aparecer apenas na nona posição quando o critério é idade, Max Telles possui, de longe, a maior fortuna entre os jovens relacionados no levantamento, estimada em R$ 29,3 bilhões.
Já a presença de integrantes ligados à WEG chama atenção: sete dos nove nomes da lista têm a multinacional catarinense como origem de suas fortunas.