Conheça o torneio de boxe que coloca membros de torcidas organizadas no ringue

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Durante décadas, a rivalidade entre torcidas organizadas esteve associada a confrontos fora dos estádios, muitas vezes marcados pela violência e pela ausência de qualquer tipo de controle. É justamente essa relação que a Liga das Torcidas Organizadas (LTO) pretende colocar à prova, mas em um cenário completamente diferente: dentro de um ringue, com regras, arbitragem e estrutura profissional.

A proposta é transformar a rivalidade entre integrantes de diferentes torcidas em uma competição de boxe amador. A primeira edição está marcada para 30 de agosto de 2026, em Curitiba, e terá como confronto inaugural Os Fanáticos, torcida do Athletico, contra a Fúria Independente, do Paraná Clube.

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O projeto é uma parceria entre o Cidade da Luta (CDL) e lideranças de grandes torcidas organizadas do país. Embora o primeiro duelo reúna grupos do futebol paranaense, a organização afirma que a intenção é construir, desde o início, uma liga de alcance nacional.

Rivalidade com regras e isolamento

A lógica da LTO parte de uma mudança de ambiente. Em vez de encontros entre torcedores nas ruas, a proposta é levar os integrantes para uma disputa esportiva controlada, na qual cada movimento precisa respeitar regras previamente estabelecidas.

O organizador Paulo Ghignatti resume a proposta: “Nosso objetivo é canalizar a paixão e o engajamento das torcidas organizadas para o esporte de combate regulamentado, promovendo ativamente a cultura da paz, a prevenção da violência e o respeito mútuo”, afirmou.

A ideia, segundo a organização, não é eliminar a rivalidade existente entre as torcidas, mas criar um espaço específico para que ela seja canalizada por meio do esporte.

“Sabemos perfeitamente do risco e da dificuldade desse desafio. Não estamos aqui para ser o ‘salvador da pátria’. Nosso objetivo é somar e construir juntos, fomentando as artes marciais e proporcionando um evento de altíssima qualidade e um tratamento 100% profissional para os torcedores e para a comunidade do esporte.”

Três atletas, três categorias e um vencedor

O formato da competição foi desenhado para que cada torcida participante leve três atletas ao confronto. Cada lutador representa a organizada em uma categoria de peso, totalizando três combates por duelo.

Ao final, vence a torcida que conquistar o maior número de vitórias.

Os participantes não serão escolhidos apenas pela disposição para lutar. Para entrar no ringue, será necessário ter vínculo associativo com a torcida, treinar nos centros oficiais das organizadas e apresentar exames médicos e avaliações físicas que comprovem as condições para a competição.

A execução técnica dos eventos ficará a cargo da Cidade da Luta (CDL), enquanto a estrutura contará com arbitragem profissional e acompanhamento médico.

Como serão as lutas

Os combates seguirão as regras do boxe amador. Cada luta terá três rounds de dois minutos, com um minuto de intervalo entre eles.

Os atletas utilizarão equipamentos de proteção e só poderão aplicar golpes acima da cintura. Condutas consideradas antidesportivas poderão resultar na expulsão do competidor.

Outro aspecto que diferencia o formato da LTO é o critério para definir o resultado individual. Não haverá decisão por pontos. O combate será encerrado quando houver nocaute, desistência ou desclassificação do adversário.

Caso nenhum desses resultados aconteça ao longo dos três rounds, a luta terminará empatada.

Segurança começa antes do ringue

A preocupação com a segurança não ficará restrita ao momento dos combates. A organização criou um esquema para impedir que integrantes das torcidas rivais se encontrem antes de entrar no ringue.

As delegações serão hospedadas em hotéis diferentes, e a pesagem dos atletas ocorrerá nos próprios hotéis. O transporte será feito de forma privada e ficará sob responsabilidade da organização.

A intenção é que os integrantes das torcidas adversárias só tenham contato no momento do combate.

O próprio local da primeira edição não será divulgado previamente. A organização afirma que a medida faz parte do protocolo de segurança.

Também não haverá público presencial. Em vez de uma arena aberta aos torcedores, a primeira edição será transmitida exclusivamente por streaming, no sistema pay-per-view.

A estrutura médica será permanente, com socorristas posicionados à beira do ringue e uma UTI móvel disponível durante o evento.

Torcida fora da arquibancada

Embora o projeto tenha como protagonistas integrantes de torcidas organizadas, a LTO não terá torcedores acompanhando os combates presencialmente. A participação das organizadas acontece por meio dos atletas e das próprias estruturas criadas para a competição.

A organização também pretende aproveitar a existência de centros de treinamento mantidos por torcidas para aproximar esses espaços do projeto.

A expectativa é que a competição também estimule investimentos nesses locais.

Parte da receita volta para as torcidas

O modelo financeiro da LTO prevê que as torcidas participantes recebam uma parcela da receita obtida com o pay-per-view.

A proposta é que esse dinheiro possa ser direcionado para melhorias nos centros de treinamento, aquisição de equipamentos e formação profissional dos associados.

Conforme informou o idealizador do evento, a LTO vai dividir uma porcentagem da receita do evento com as torcidas participantes, permitindo que elas invistam diretamente na melhoria de seus Centros de Treinamento, na compra de equipamentos e na formação profissional de seus associados.

Os atletas também receberão uma bolsa pela participação. Alimentação e estrutura necessária para a competição serão custeadas pelo evento.

Projeto que quer sair do campo e chegar ao ringue

A LTO nasce, portanto, em um território pouco convencional para o futebol: o ringue. A competição pretende aproveitar uma característica já existente entre as torcidas, a forte identidade coletiva e a rivalidade e colocá-la dentro de um modelo esportivo com regras, árbitros e protocolos de segurança.

A organização reconhece que a proposta envolve desafios e que não pretende tratar a iniciativa como uma solução definitiva para os conflitos entre torcedores.

“A LTO transforma a rivalidade ao migrá-la do ambiente urbano e descontrolado para a arena esportiva profissional, onde vigoram a disciplina, a arbitragem técnica e regras claras de artes marciais. As diretorias das torcidas compreendem perfeitamente que essa violência é extremamente prejudicial para as entidades, afastando parceiros e apoiadores.”

É nesse contraste que está a principal aposta da liga: uma rivalidade que tradicionalmente pode terminar em confronto nas ruas passa a ter hora marcada, limite de tempo, categoria de peso, equipamentos de proteção e arbitragem.

No dia 30 de agosto, Os Fanáticos e Fúria Independente serão as primeiras torcidas a testar esse modelo. Cada lado levará três lutadores ao ringue, em três combates que marcarão o início da LTO.

A partir dali, a organização pretende ampliar a competição. Além das duas torcidas paranaenses já confirmadas, outras oito grandes organizadas do futebol brasileiro deverão ser anunciadas para integrar o card da primeira edição.

A promessa é de que o projeto já comece mirando além de uma rivalidade regional.