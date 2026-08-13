Em crise, gigante da Série A oferece trator por dívida de R$ 30 mil

O SC Internacional ofereceu um trator como garantia à Justiça do Rio Grande do Sul em um processo movido pelo empresário Tiago Silva dos Santos, que atuou como intermediário em uma negociação envolvendo o zagueiro Zé Gabriel. O agente cobra do clube uma dívida de cerca de R$ 30 mil.

De acordo com a ESPN, o empresário afirma que celebrou, em 1º de abril de 2019, um termo de pagamento de comissão com o Internacional no valor bruto de R$ 125 mil. O montante foi dividido em dez parcelas de R$ 12,5 mil e estava relacionado ao cumprimento de metas esportivas pelo jogador.

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Segundo o intermediário, Zé Gabriel atingiu os números estabelecidos em 25 de julho de 2020, acionando a cláusula que previa o pagamento da comissão. A empresa, porém, afirma que o Internacional quitou apenas as quatro primeiras parcelas e deixou de pagar as seis restantes.

Diante do débito, Tiago Silva dos Santos acionou o clube e firmou, em 30 de junho de 2025, um termo de renegociação. O acordo estabeleceu uma dívida remanescente de R$ 85 mil, dividida em três parcelas mensais e consecutivas de R$ 28.333,33. O documento foi assinado pelo atual presidente do Colorado, Alessandro Barcellos.

Inter não paga parcela e é cobrado extrajudicialmente

O empresário alega que o clube pagou apenas as duas primeiras parcelas e deixou de quitar a terceira, que venceu em 30 de novembro de 2025. Após o vencimento, o agente tentou realizar a cobrança extrajudicialmente e enviou dois e-mails ao Internacional, mas não recebeu o pagamento. Com isso, recorreu à Justiça e ajuizou uma ação de execução.

No processo, é cobrado o valor de R$ 30.621,56, correspondente à parcela inadimplida de R$ 28.333,33, atualizada pelo IGP-M e acrescida de juros de 12% ao ano até 20 de maio de 2026.

Equipe do Internacional - Foto: Ricardo Duarte | Internacional

O caso não é o primeiro em que o Internacional oferece um equipamento como garantia de uma dívida. No início deste ano, o clube já havia apresentado uma máquina de iluminação de gramado como garantia em um débito com o empresário Pablo Alain.

Procurado pela reportagem, o Internacional informou que não irá se manifestar sobre o oferecimento do trator como garantia no processo.