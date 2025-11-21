Brasileira Maria Gabriela é eliminada do Miss Universo 2025

Maria Gabriela Lacerda - Foto: Reprodução/Instagram

A jovem Maria Gabriela Lacerda, de 22 anos, natural do Piauí e representante do Brasil no Miss Universo 2025, deixou a competição antes de alcançar a lista das 12 semifinalistas. Apesar de não avançar, ela conseguiu colocar o país no TOP 30 pela primeira vez desde 2021. Naquele ano, Julia Gama havia ficado com o segundo lugar em uma edição que reuniu as candidatas de 2020.

A coroa do Miss Universo não vem para o Brasil desde 1968, quando Martha Vasconcellos conquistou o título.

Na última quarta-feira, 19, Maria Gabriela cruzou o palco usando um traje típico inspirado em Nossa Senhora Aparecida. Em postagem nas redes sociais, explicou o motivo da escolha. “Neste palco, não visto apenas um traje: represento a história, a fé e a identidade de um povo. Cada elemento homenageia Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, símbolo de luz e resistência”, escreveu.

Ela também destacou que carrega consigo a força das mulheres do país e a fé que molda a cultura brasileira. “Hoje, enquanto caminho sob as luzes do Miss Universe, é o Brasil que caminha comigo. A fé me sustenta, e é a minha essência que se revela”, declarou.

Quem é Maria Gabriela

A piauiense tem 22 anos, é jornalista, católica assumida em seu Instagram e atua como embaixadora da organização “Mães da Sé”, entidade que auxilia familiares na busca por pessoas desaparecidas desde 1996. Caso tivesse vencido, seria a segunda vez que o estado do Piauí levaria a coroa do Miss Universe Brasil. A primeira foi com Monalysa Alcântara, em 2017.

Conhecida como Gaby, ela já acumula experiência em concursos. Em 2021, participou de uma competição nacional e perdeu para Teresa Santos, recebendo o título de Miss Simpatia. Antes disso, foi Miss Teen Piauí e Miss Teen Brasil em 2017.

No concurso deste ano, que reuniu 122 participantes, a dinâmica contou com TOP 30, depois TOP 12 e, em seguida, TOP 5, etapa que antecedeu a revelação da grande vencedora: a mexicana Fátima Bosch.