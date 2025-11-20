Morte de turista é investigada após infestação de percevejos em hostel

Turista vomitou várias vezes antes de falecer no famoso Clandestino Hostel - Foto: Reprodução | Facebook

Uma turista chinesa, de 25 anos, morreu em um hostel, na Indonésia, após jantar comunitário, em Bali. Deqing Zhuoga passou mal e vomitou várias vezes antes de falecer no famoso Clandestino Hostel.

O hostel virou alvo de investigação quando, além de Deqing, outras 10 pessoas apresentaram sintomas semelhantes depois da alimentação ofertada pelo hostel. As informações são do Daily Mail.

Segundo o jornal britânico, uma amiga da vítima chegou a ser hospitalizada e passou cinco dias na UTI. Ao veículo, ela relatou que Deqing Zhuoga ficou bastante debilitada. "Ela estava tão doente que não conseguia se mexer e pedir ajuda. Ela ficou deitada na cama vomitando por horas", relembrou.

A causa morte oficial da turista foi registrada como gastroenterite aguda e choque hipovolêmico.

A amiga de Deqing Zhuoga, Leila Li, contou ao Daily Mail que também procurou atendimento médico várias vezes. Os exames realizados na unidade de saúde apontaram envenenamento por pesticidas e intoxicação alimentar.

Ela lembrou que percebeu que havia um quarto fechado após uma dedetização para controlar a infestação de percevejos na véspera das hospitalizações. A polícia de Kuta é responsável pelo caso.