Mãe e filho de 4 anos são diagnosticados com câncer no mesmo dia

Britney e Jamon - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A vida da família McRae, do estado de Oregon, nos Estados Unidos, virou de cabeça para baixo no último mês, quando mãe e filho receberam diagnóstico de câncer no mesmo dia. O menino, de 4 anos, foi diagnosticado com um tumor cerebral, enquanto a mãe descobriu ter neoplasia trofoblástica gestacional.

O drama teve início após o pequeno Jamon começou a se queixar de fortes dores de cabeça. Inicialmente tratada como algo simples, a situação piorou rapidamente, e exames revelaram que ele tinha um tumor. O menino passou por uma cirurgia de mais de dez horas e, semanas depois, a biópsia confirmou o pior: o tumor era maligno e considerado agressivo.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jamon agora deve enfrentar uma nova cirurgia, seis semanas de radioterapia diária, meses de quimioterapia e terapias para reaprender a andar e falar.

No mesmo dia, a mãe de Jamon, Britney, também recebeu um resultado inesperado. Após consultar-se com um médico, ela descobriu que tinha neoplasia trofoblástica gestacional, um tipo raro de câncer ligado a uma gravidez molar completa, quando, em vez da placenta, formam-se tumores decorrentes de alterações genéticas. Ela já iniciou tratamento com quimioterapia.

Com a mãe e o filho em tratamento, a família criou uma página de arrecadação para custear cuidados médicos e auxiliar Jake, que agora precisa cuidar sozinho das duas filhas mais velhas.

Na campanha, os parentes destacam: “Em apenas 24 horas, Britney e seu filho de 4 anos foram diagnosticados com câncer.” Segundo o relato, uma casa antes cheia de alegria vive hoje uma realidade inimaginável.