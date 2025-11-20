Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Mãe e filho de 4 anos são diagnosticados com câncer no mesmo dia

Jamon e Britney foram diagnosticados com câncer cerabral e neoplasia trofoblástica gestacional, respectivamente

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/11/2025 - 10:06 h
Britney e Jamon
Britney e Jamon -

A vida da família McRae, do estado de Oregon, nos Estados Unidos, virou de cabeça para baixo no último mês, quando mãe e filho receberam diagnóstico de câncer no mesmo dia. O menino, de 4 anos, foi diagnosticado com um tumor cerebral, enquanto a mãe descobriu ter neoplasia trofoblástica gestacional.

O drama teve início após o pequeno Jamon começou a se queixar de fortes dores de cabeça. Inicialmente tratada como algo simples, a situação piorou rapidamente, e exames revelaram que ele tinha um tumor. O menino passou por uma cirurgia de mais de dez horas e, semanas depois, a biópsia confirmou o pior: o tumor era maligno e considerado agressivo.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Jamon agora deve enfrentar uma nova cirurgia, seis semanas de radioterapia diária, meses de quimioterapia e terapias para reaprender a andar e falar.

Leia Também:

De volta? Nokia anuncia retorno com estratégia focada em IA
Bebê confunde soda cáustica com leite e perde metade da língua
Recém-nascida é encontrada na descarga de vaso sanitário

No mesmo dia, a mãe de Jamon, Britney, também recebeu um resultado inesperado. Após consultar-se com um médico, ela descobriu que tinha neoplasia trofoblástica gestacional, um tipo raro de câncer ligado a uma gravidez molar completa, quando, em vez da placenta, formam-se tumores decorrentes de alterações genéticas. Ela já iniciou tratamento com quimioterapia.

Com a mãe e o filho em tratamento, a família criou uma página de arrecadação para custear cuidados médicos e auxiliar Jake, que agora precisa cuidar sozinho das duas filhas mais velhas.

Na campanha, os parentes destacam: “Em apenas 24 horas, Britney e seu filho de 4 anos foram diagnosticados com câncer.” Segundo o relato, uma casa antes cheia de alegria vive hoje uma realidade inimaginável.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câncer diagnóstico doença mãe e filho tratamento

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Britney e Jamon
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

Britney e Jamon
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Britney e Jamon
Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

Britney e Jamon
Play

Homem aceita ser engolido por anaconda em programa de TV; assista

x