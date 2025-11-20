Conheça a cidade que decidiu acabar com os radares de velocidade

Estudo com 2 mil moradores aponta que lombadas são vistas como mais eficazes que radares automatizados - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

No Canadá, a pequena cidade de Ontário reformulou sua estratégia para reduzir a velocidade nas vias públicas e decidiu abandonar o uso de radares eletrônicos. A decisão, anunciada pelo primeiro-ministro Doug Ford, parte da avaliação de que os aparelhos geravam mais arrecadação do que resultados concretos na prevenção do excesso de velocidade.

Como alternativa, o governo optou por ampliar medidas físicas de moderação do tráfego, consideradas mais eficazes para obrigar motoristas a desacelerar.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No lugar dos radares, o governo pretende apostar em intervenções físicas para forçar a redução de velocidade. O plano prevê um investimento de US$ 149 milhões em ações como instalação de novas lombadas, criação de rotatórias, implantação de faixas de pedestres elevadas, reforço na sinalização e intensificação da presença policial, especialmente em áreas escolares e comunitárias onde já existem câmeras.

A mudança vem embasada por uma pesquisa da Abacus Data, realizada com 2 mil moradores de Ontário. Segundo o levantamento, metade dos entrevistados considera as medidas de moderação de tráfego, como lombadas e rotatórias, mais eficientes do que os radares automatizados. Apenas 33% preferem a fiscalização eletrônica, enquanto 17% não têm opinião formada.

O estudo também indica que 80% afirmam reduzir a velocidade quando se deparam com intervenções físicas no trajeto, sendo as lombadas apontadas como o recurso mais eficaz.

O governo, no entanto, reconhece que a decisão deve impactar as receitas geradas pelos radares. Hoje, 35% do valor arrecadado cobre os custos do programa; 24% vai para os cofres da província; e 41% financia ações de segurança viária, incluindo o trabalho dos guardas de travessia escolar e de 18 policiais uniformizados.

A iniciativa levanta uma pergunta: políticas semelhantes funcionariam em grandes centros urbanos como São Paulo, sem elevar o risco de acidentes?