Urso de pelúcia tem venda suspensa após dar conselhos sexuais
Pesquisadores descobriram que o brinquedo era capaz de manter conversas conteúdo impróprio
Por Victoria Isabel
As vendas do urso de pelúcia Kumma, equipado com inteligência artificial, foram suspensas após pesquisadores do US PIRG Education Fund descobrirem que o brinquedo participava de conversas sexualmente explícitas e dava conselhos “potencialmente perigosos” a crianças, incluindo sobre “fetiches sexuais, como palmadas, e como acender um fósforo”.
Larry Wang, CEO da FoloToy, empresa de Singapura, disse à CNN que toda a linha de brinquedos com IA foi retirada do mercado e que a empresa está “realizando uma auditoria interna de segurança”.
Vendidos por US$ 99 (R$ 527), os brinquedos possuem chatbot GPT-40 da OpenAI e, segundo o site, “combinam inteligência artificial avançada com recursos amigáveis e interativos”, sendo “o amigo perfeito tanto para crianças quanto para adultos”, além de se adaptar às necessidades do usuário, “trazendo aconchego, diversão e um pouco mais de curiosidade ao seu dia”.
O relatório aponta que os pesquisadores “ficaram surpresos” com a rapidez com que o urso desenvolvia temas sexuais, chegando a descrever “diferentes posições sexuais”, instruções de amarração e dinâmicas de encenação envolvendo “professores e alunos, e pais e filhos – cenários que ele mesmo mencionou de forma perturbadora”.
Eles também destacaram que é improvável que crianças usem termos como “fetiche” ou façam perguntas aprofundadas, afirmando que “foi surpreendente para nós que o brinquedo estivesse tão disposto a discutir esses tópicos detalhadamente e a introduzir continuamente novos conceitos explícitos”.
