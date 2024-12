Brasileiras presas após terem malas trocadas não conseguem ir aos EUA

Kátyna e Jeanne foram presas em 5 de março de 2023 na Alemanha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Kátyna Baía e Jeanne Paolini, que chegaram a ser presas na Alemanha em março de 2023 após terem as malas trocadas por uma bagagem com droga, foram barradas ao tentar embarcar para os Estados Unidos nesta terça-feira (19).

Leia mais:

>> Luminárias japonesas são retiradas após pressão do movimento negro em SP

>> Saiba quem é policial federal baiano suspeito de planejar atentado contra Lula



>> Polícia indicia amigos que imitaram macaco em roda de samba

Através das redes sociais, elas informaram que tiveram o visto americano cancelado por conta da prisão. Kátyna e Jeanne tentaram embarcar para Nova York no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando foram informadas pela companhia aérea sobre o cancelamento dos vistos. "Em função da prisão injusta, mais uma vez fomos vítimas e os Estados Unidos cancelaram os nossos vistos. Estamos nos recuperando, retomando as nossas vidas, curando as cicatrizes e, mais uma vez, uma frustração. Até quando isso vai acontecer?", contaram.

Kátyna e Jeanne foram presas em 5 de março de 2023 na Alemanha após ter as etiquetas das malas trocadas no Aeroporto de Guarulhos por bagagens com drogas. Elas ficaram mais de um mês presas em Frankfurt, sob a acusação de terem levado 40 kg de cocaína na bagagem. No entanto, ficou comprovado que as malas haviam sido trocadas no aeroporto.