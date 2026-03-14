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BRASIL

Brasileiro sofre racismo e xenofobia por português dentro de ônibus

Passageiros reagem a ofensas e agressor acaba expulso do veículo

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

14/03/2026 - 20:15 h

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No vídeo gravado pela vítima, o homem afirma que já teria matado pessoas negras
No vídeo gravado pela vítima, o homem afirma que já teria matado pessoas negras -

Um brasileiro foi alvo de xenofobia e racismo dentro de um ônibus na cidade do Porto, em Portugal, na última quinta-feira, 12. A vítima registrou as ofensas em vídeo e as imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

Durante a discussão, o agressor utilizou termos depreciativos e mandou o imigrante “voltar para a sua terra”.

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No vídeo gravado pela vítima, o homem afirma que já teria matado pessoas negras durante as guerras coloniais e diz que “agora os pretos estão todos aqui”. Além de atacar o brasileiro, o agressor também passou a ofender uma passageira que estava sentada na parte traseira do veículo.

Passageiros reagiram às ofensas

As agressões verbais provocaram reação entre os demais passageiros, que confrontaram o homem e exigiram respeito dentro do transporte público. Diante da confusão, o motorista decidiu intervir. Ele ordenou que o agressor deixasse o ônibus e afirmou que não continuaria a viagem caso o homem permanecesse no local.

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Ao caminhar em direção à saída, o agressor ainda agrediu fisicamente o motorista do ônibus. Outras pessoas presentes no veículo conseguiram contê-lo e o homem acabou sendo retirado do transporte público.

O caso gerou forte repercussão nas redes sociais após a divulgação do vídeo.

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Tags:

Portugal racismo xenofobia

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