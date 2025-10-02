Brasileiros enfrentam aumento recorde de deportações dos EUA em 2025

Previsão das autoridades é que até dezembro mais 12 voos de deportação cheguem ao Brasil - Foto: Divulgação / Casa Branca

O ano de 2025 registrou um recorde histórico de deportações de brasileiros vindos dos Estados Unidos, segundo dados da Polícia Federal. Até o início de outubro, 2.268 cidadãos brasileiros foram retirados do território norte-americano, superando todas as marcas anteriores desde o início da série histórica em 2020.

O recorde mais recente ocorreu na quarta-feira, 1º, com a chegada de 110 passageiros ao Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ao longo deste ano, 24 voos coletivos foram realizados, sendo um ainda durante o governo de Joe Biden e os demais 23 sob a administração de Donald Trump, que assumiu em 20 de janeiro. Comparado a 2024, o aumento é significativo: já são 37% mais deportações.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A previsão das autoridades é que até dezembro mais 12 voos de deportação cheguem ao Brasil, mantendo frequência semanal. O recorde anterior havia sido registrado em 2021, com 2.188 brasileiros retornando por decisão do governo norte-americano.

Por que Confins?

O Aeroporto de Confins foi escolhido por questões logísticas: além de comportar aeronaves de grande porte, o aeroporto facilita a distribuição dos deportados para suas cidades de origem, sobretudo para regiões com maior concentração de emigrantes, como Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Histórico e regras das deportações

Os voos coletivos de deportação dos EUA para o Brasil começaram em outubro de 2019, durante o primeiro mandato de Donald Trump. Desde então, o governo brasileiro autorizou o retorno dessas aeronaves, prática que não ocorria desde 2006.

Estrangeiros podem ser deportados por entrada irregular no país, descumprimento das leis de imigração, envolvimento em atividades criminais ou situações que representem ameaça à segurança pública. O processo geralmente inicia com prisão e é conduzido pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).

Segundo o jornal The New York Times, a administração Trump ampliou os poderes de deportação, permitindo que até indivíduos que haviam obtido proteção por programas de asilo durante o governo Biden fossem rapidamente removidos dos Estados Unidos.