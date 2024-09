Brasileiros migram para rivais do X e se tornam maioria no Bluesky

- Foto: Reprodução/Bluesky

Os usuários brasileiros buscaram outro "refúgio" em plataformas criadas para concorrer com a rede de Elon Musk, o X (antigo Twiter), que foi suspensa nesta sexta-feira, 30, no Brasil, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Meta, dona do Instagram, oferece o Threads, já o Bluesky começou com financiamento do cofundador do Twitter Jack Dorsey. Uma outra opção é o Mastodon, rede fundada pelo alemão Eugen Rochko e que está na disputa pelos insatisfeitos com o X desde 2016.

Já antes de receber brasileiros após a suspensão do X, essas plataformas já vinham reunindo descontentes com os rumos que o antigo Twitter tomou após a compra por Musk, em 2022.

Mas, com a polêmica judicial, houve uma aceleração: na quarta-feira, 28, o Bluesky teve um pico de 2,07 milhões de postagens. E, nas últimas 24 horas, entre sexta e sábado, o português (73,7%) superou o inglês (16,5%) entre as línguas mais usadas para publicar mensagens, segundo dados confirmados pela plataforma.

Neste sábado, a Meta utilizou a base de mais de 2 bilhões de usuários do Instagram para promover o Threads. Em meio ao impasse entre Musk e a Justiça brasileira, anúncios apareceram em destaque no app de fotos e vídeos mirando novos usuários. "Participe da conversa no Threads. Confira o que as pessoas estão dizendo e fique por dentro de assuntos do seu interesse", dizia um deles.

Segundo o Bluesky, foram mais de 880 mil novos usuários, apenas do Brasil, nos últimos dois dias. Atualmente, a rede tem cerca de 7 milhões de usuários ativos.



Um post de sexta-feira do perfil oficial da plataforma deu boas-vindas aos brasileiros. "Brasil, você está estabelecendo novos recordes de atividade no Bluesky", escreveu.

Em preparação para as últimas horas de funcionamento do X no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma postagem dos links e nomes de suas contas em outras plataformas sociais. Além de Threads e BlueSky, na postagem do presidente foram destacados, ainda, o Facebook, um canal no Whatsapp e o TikTok.



Segundo a Folha de São Paulo, com os últimos movimentos da Justiça, diversos usuários postaram frases na linha "quem já está por aqui?" em ambas as redes. Muitos deles estrearam seus perfis com postagens, como, "acabei de chegar, refugiada do X/Twitter", "o Twitter/X já teve vários velórios, e o Orkut ainda não morreu" e "gringos estão migrando para o Bluesky simplesmente para não deixar de seguir os brasileiros".