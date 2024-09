Conheça a Bluesky, rede social alternativa à possível suspensão do 'X'

Bluesky é alternativa à possível suspensão do X - Foto: Divulgação

A possível suspensão do X (antigo Twitter) no Brasil já tem causado desespero entre os internautas, nesta quinta-feira, 29. Muita gente até começou a buscar uma alternativa que possa suprir a falta que fará a plataforma. O nome da Bluesky, então, surgiu como possibilidade.

Leia Mais:

>>> Com possível remoção do 'X', Lula se antecipa e divulga outras redes

>>> Moraes bloqueia contas de empresa de Elon Musk no Brasil

>>> "Ditadura", dispara deputado baiano sobre atitude de Moraes contra 'X'

A "nova" rede social tem ganhado força e já se tornou um dos assuntos mais discutidos no X. Criada em 2019, a empresa fazia parte do ecossistema do Twitter, mas ficou independente em 2021, após a saída de Jack Dorsey, cofundador e ex-CEO do Twitter.

Bluesky tem situação diferente de outras redes sociais

Diferente de plataformas como Facebook e Instagram, que são comandadas por uma única empresa, a Bluesky é uma rede federada, ou seja, operando de maneira descentralizada, com servidores espalhados em diversos locais.

O projeto também é de código aberto, o que permite que qualquer pessoa faça modificações em programa. A empresa tem uma interface similar ao X.

A linha do tempo ocupa o centro da tela, enquanto, à esquerda, há um menu com opções como feed, perfil e configurações. Os posts têm limite de 300 caracteres.

Lula divulgou conta

Um dos novos usuários na plataforma é o presidente Lula, que fez questão de divulgar as suas outras redes sociais em publicação no X. Uma das suas contas está na Bluesky.

A novidade ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes decretar nesta quarta-feira, 28, que Elon Musk, CEO da X, tem 24 horas para encontrar um representante legal da plataforma do país.