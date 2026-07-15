Cacique Raoni recebe alta após cirurgia e um mês de internação

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O líder indígena Raoni Metuktire recebeu alta médica nesta quarta-feira, 15, após permanecer cerca de um mês internado para tratar uma obstrução intestinal. A informação foi confirmada pelo hospital responsável pelo atendimento.

O cacique, de 93 anos, estava hospitalizado desde meados de junho e foi submetido a uma cirurgia abdominal no dia 20 de junho, no Hospital São Paulo. Durante a recuperação, passou ainda por dois procedimentos para controle de sangramentos digestivos, sendo o mais recente realizado há cinco dias.

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“Raoni já chegou em casa”, afirmou Roiti Metuktire, neto do líder indígena, à agência AFP.

Retorno ao Mato Grosso

Após receber alta, Raoni retornou para Peixoto de Azevedo, no norte de Mato Grosso, onde vive.

Mesmo enfrentando problemas de saúde, o cacique manteve participação ativa em agendas públicas até recentemente. Em abril deste ano, compareceu ao Acampamento Terra Livre, em Brasília, principal encontro anual de lideranças indígenas do país.

Referência mundial na defesa da Amazônia

Raoni é reconhecido internacionalmente como uma das principais vozes na defesa da floresta amazônica e dos direitos dos povos indígenas. Sua trajetória ganhou projeção mundial ainda na década de 1970, durante a mobilização contra a construção da Rodovia Transamazônica no período da ditadura militar.

Em 1989, o cacique realizou sua primeira grande turnê internacional após receber o músico britânico Sting na Amazônia, episódio que ampliou a visibilidade da causa indígena brasileira no exterior.

Histórico recente de saúde

Antes da internação de junho, Raoni já havia sido hospitalizado em maio para tratar uma hérnia. Na ocasião, médicos também identificaram doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos, condições que passaram a exigir acompanhamento mais próximo.

A alta médica desta quarta-feira representa a conclusão do período de internação mais longo enfrentado pelo líder indígena nos últimos anos.