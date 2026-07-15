Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Cacique Raoni recebe alta após cirurgia e um mês de internação

Líder indígena de 93 anos passou por procedimento para tratar obstrução intestinal

Isabela Cardoso
Por
| Atualizada em
O cacique Raoni Metuktire
O cacique Raoni Metuktire - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O líder indígena Raoni Metuktire recebeu alta médica nesta quarta-feira, 15, após permanecer cerca de um mês internado para tratar uma obstrução intestinal. A informação foi confirmada pelo hospital responsável pelo atendimento.

O cacique, de 93 anos, estava hospitalizado desde meados de junho e foi submetido a uma cirurgia abdominal no dia 20 de junho, no Hospital São Paulo. Durante a recuperação, passou ainda por dois procedimentos para controle de sangramentos digestivos, sendo o mais recente realizado há cinco dias.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Raoni já chegou em casa”, afirmou Roiti Metuktire, neto do líder indígena, à agência AFP.

Retorno ao Mato Grosso

Após receber alta, Raoni retornou para Peixoto de Azevedo, no norte de Mato Grosso, onde vive.

Leia Também:

SAÚDE

Cacique Raoni tem evolução no quadro de saúde após internação
Cacique Raoni tem evolução no quadro de saúde após internação imagem

MELHORA

Cacique Raoni apresenta boa evolução clínica e vai para enfermaria
Cacique Raoni apresenta boa evolução clínica e vai para enfermaria imagem

BRASIL

Cacique Raoni segue estável na UTI e já respira sem aparelhos
Cacique Raoni segue estável na UTI e já respira sem aparelhos imagem

Mesmo enfrentando problemas de saúde, o cacique manteve participação ativa em agendas públicas até recentemente. Em abril deste ano, compareceu ao Acampamento Terra Livre, em Brasília, principal encontro anual de lideranças indígenas do país.

Referência mundial na defesa da Amazônia

Raoni é reconhecido internacionalmente como uma das principais vozes na defesa da floresta amazônica e dos direitos dos povos indígenas. Sua trajetória ganhou projeção mundial ainda na década de 1970, durante a mobilização contra a construção da Rodovia Transamazônica no período da ditadura militar.

Em 1989, o cacique realizou sua primeira grande turnê internacional após receber o músico britânico Sting na Amazônia, episódio que ampliou a visibilidade da causa indígena brasileira no exterior.

Histórico recente de saúde

Antes da internação de junho, Raoni já havia sido hospitalizado em maio para tratar uma hérnia. Na ocasião, médicos também identificaram doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos, condições que passaram a exigir acompanhamento mais próximo.

A alta médica desta quarta-feira representa a conclusão do período de internação mais longo enfrentado pelo líder indígena nos últimos anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Amazônia Povos Indígenas Raoni Metuktire

Relacionadas

Mais lidas