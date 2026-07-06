Cacique Raoni segue estável na UTI e já respira sem aparelhos

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Internado desde 19 de junho, o líder indígena Raoni Metuktire, o Cacique Raoni, de 93 anos, teve o dreno de tórax retirado. Apesar da melhora, o quadro de saúde estado estável e ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo, segundo informações divulgadas pela unidade neste domingo, 5.

O boletim médico aponta que o cacique está consciente, responde a comandos, respira em ar ambiente, está sem febre e recebe dieta por via oral. No entanto, a permanência na UTI é necessária para melhor monitorização, principalmente porque ele ainda apresenta tosse com secreção.

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Na última semana, Raoni apresentou também uma hemorragia digestiva alta e foi submetido a uma endoscopia que identificou sangramento ativo no estômago e no duodeno, o que foi controlado.

Posteriormente, foi identificado um pneumotórax no pulmão direito, que foi drenado sem intercorrências.

Relembre internação

Em maio, Raoni foi internado em Mato Grosso após sentir fortes dores na barriga devido à uma hernia antiga, mas recebeu alta em dois dias. Logo em seguida, ele voltou a apresentar complicações de saúde e foi novamente para a UTI para tratar um quadro de pneumonia.

Em 19 de junho, o cacique foi internado com um quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. Na época, ele passou por uma cirurgia para desobstrução intestinal.

Um boletim divulgado recentemente mostra que o líder apresentava múltiplas comorbidades, entre elas Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), cardiopatia com marcapasso implantado e insuficiência cardíaca.