BRASIL
Cacique Raoni segue estável na UTI e já respira sem aparelhos
Líder indígena está internado desde 19 de junho
Internado desde 19 de junho, o líder indígena Raoni Metuktire, o Cacique Raoni, de 93 anos, teve o dreno de tórax retirado. Apesar da melhora, o quadro de saúde estado estável e ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo, segundo informações divulgadas pela unidade neste domingo, 5.
O boletim médico aponta que o cacique está consciente, responde a comandos, respira em ar ambiente, está sem febre e recebe dieta por via oral. No entanto, a permanência na UTI é necessária para melhor monitorização, principalmente porque ele ainda apresenta tosse com secreção.
Na última semana, Raoni apresentou também uma hemorragia digestiva alta e foi submetido a uma endoscopia que identificou sangramento ativo no estômago e no duodeno, o que foi controlado.
Posteriormente, foi identificado um pneumotórax no pulmão direito, que foi drenado sem intercorrências.
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Relembre internação
Em maio, Raoni foi internado em Mato Grosso após sentir fortes dores na barriga devido à uma hernia antiga, mas recebeu alta em dois dias. Logo em seguida, ele voltou a apresentar complicações de saúde e foi novamente para a UTI para tratar um quadro de pneumonia.
Em 19 de junho, o cacique foi internado com um quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. Na época, ele passou por uma cirurgia para desobstrução intestinal.
Um boletim divulgado recentemente mostra que o líder apresentava múltiplas comorbidades, entre elas Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), cardiopatia com marcapasso implantado e insuficiência cardíaca.