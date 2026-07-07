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Cacique Raoni apresenta boa evolução clínica e vai para enfermaria

Líder indígena de 93 anos está consciente e respira sem aparelhos

Redação
Por Redação
Raoni está internado desde o dia 15 deste mês.
Raoni está internado desde o dia 15 deste mês. - Foto: © Tânia Rêgo/Agência Brasil

Internado desde o dia 19 de junho na capital paulista, o líder indígena Raoni Metuktire, de 93 anos, apresentou uma boa evolução clínica e foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um quarto de enfermaria do Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na capital paulista.

Segundo boletim médico do hospital divulgado no início da noite desta segunda-feira, 6, Raoni se encontra em quadro estável, consciente, sem febre, respirando sem aparelhos e com dieta oral. Ele responde a comandos, mas apresenta uma tosse com secreção.

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O cacique Raoni foi internado em estado grave no dia 15 de junho no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT). Após ser estabilizado e passar por quatro dias de tratamento, ele foi transferido para São Paulo, onde segue em tratamento ambulatorial.

Ele está na capital paulista desde o último dia 19, quando chegou com quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. No dia 20 de junho, ele foi submetido a uma cirurgia de desobstrução do trânsito intestinal. No dia 30, ele apresentou uma hemorragia digestiva, que foi controlada.

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Tags

cacique Raoni internação médica Pneumonia aspirativa Raoni Metuktire Saúde indígena Tratamento hospitalar

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