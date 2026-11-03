Cadastro eleitoral reabre nesta terça; veja os serviços disponíveis

Siga o A TARDE no Google

O atendimento para o cadastro eleitoral tem suas atividades retomadas por completo nesta terça-feira, 3. A reabertura do sistema permite que eleitores voltem a realizar todos os serviços, como a solicitação do primeiro título de eleitor ou o cadastro da biometria.

A regularização ou atualização da situação eleitoral pode ser feita tanto pela internet quanto presencialmente nas unidades de atendimento.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As atividades foram suspensas para as Eleições de 2026 em 7 de maio de 2026 para garantir a organização e a segurança das etapas preparatórias do processo eleitoral.

Com a retomada dos serviços, o atendimento voltará a ser realizado nos cartórios eleitorais, centrais e postos da Justiça Eleitoral, além do serviço de autoatendimento disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quais serviços foram retomados?

Com a reabertura do cadastro, a população poderá solicitar os seguintes serviços:

Regularização da situação eleitoral: permite solicitar a regularização de inscrições canceladas, conforme cada situação.

Primeiro título (alistamento eleitoral): para quem ainda não possui inscrição eleitoral;

Revisão de dados cadastrais: possibilita atualizar informações pessoais, corrigir dados e solicitar alterações permitidas pela legislação eleitoral;

Transferência de domicílio eleitoral: permite solicitar a mudança do município em que a eleitora ou o eleitor vota, desde que atendidos os requisitos legais;

permite solicitar a mudança do município em que a eleitora ou o eleitor vota, desde que atendidos os requisitos legais; Revisão de dados cadastrais: possibilita atualizar informações pessoais, corrigir dados e solicitar alterações permitidas pela legislação eleitoral;

Como fazer a solicitação pela internet?

Os serviços estarão disponíveis no Autoatendimento Eleitoral, acessível pelos portais da Justiça Eleitoral. Por meio da plataforma, o eleitor poderá enviar a solicitação de forma eletrônica e acompanhar o andamento da análise, sem necessidade de ir a um cartório, exceto quando houver alguma exigência específica.

O aplicativo e-Título também seguirá disponível para consultar dados eleitorais e utilizar a versão digital do documento.

Como emitir a Certidão de Quitação Eleitoral?

A Certidão de Quitação Eleitoral atesta que o cidadão está em situação regular com a Justiça Eleitoral e cumpriu as obrigações previstas na legislação. O documento pode ser solicitado em diferentes ocasiões, como na posse em cargos públicos, na matrícula em instituições de ensino e em outros processos administrativos.

A emissão é gratuita e pode ser feita pelo Portal do TSE. Para isso, basta acessar a seção Serviços Eleitorais, selecionar Certidões e, depois, clicar em Certidão de Quitação Eleitoral.

Se não conseguir emitir o documento pela internet, o eleitor deve procurar uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral para consultar sua situação cadastral e identificar possíveis pendências.

Por que os serviços ficam suspensos?

O fechamento do cadastro eleitoral é estabelecido pela legislação para que a Justiça Eleitoral organize e consolide as informações que serão utilizadas nas eleições.

Nesse intervalo, são preparados dados como as listas de votação e a distribuição dos eleitores nas seções eleitorais, além de outros procedimentos necessários à realização do pleito. Por esse motivo, ficam temporariamente suspensos os serviços de alistamento, transferência e revisão do título.

Mesmo com o cadastro fechado, alguns atendimentos continuam disponíveis, como a emissão da segunda via impressa do título, o acesso ao e-Título e a solicitação de determinadas certidões, conforme as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com a retomada dos serviços em 3 de novembro, os eleitores poderão voltar a solicitar alterações cadastrais e regularizar informações para os próximos processos eleitorais.