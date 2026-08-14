Calor de até 39°C toma conta do Brasil nos próximos dias; entenda

Uma onda de calor deve atingir áreas do Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Sul do Brasil entre este sábado, 15, e a próxima quinta-feira, 20. Segundo a Climatempo, algumas regiões podem registrar temperaturas de até 39°C.

O calor será provocado pelo fortalecimento de uma área de alta pressão sobre o interior do país. O sistema dificulta o avanço de frentes frias e reduz a formação de nuvens, aumentando o período de exposição ao sol.

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Com pouca chuva e mais horas de insolação, as temperaturas devem subir rapidamente. O fenômeno ocorre durante o inverno, quando períodos de calor e tempo seco podem aparecer com maior frequência na segunda metade da estação.

Para a Climatempo, uma onda de calor é caracterizada por pelo menos cinco dias consecutivos com temperaturas 5°C ou mais acima da média esperada para o período.

Estados que devem enfrentar calor intenso

A condição deve atingir o norte e oeste do Paraná, boa parte de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo e as regiões de Campinas e Sorocaba, além do Triângulo Mineiro.

No Centro-Oeste, a previsão inclui todo Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além de áreas de Goiás. No Norte, Rondônia, Pará e Tocantins também devem registrar temperaturas muito acima da média.

Mesmo fora da área classificada oficialmente como onda de calor, outras regiões do país terão temperaturas elevadas.

No norte e oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e noroeste de Minas Gerais, os termômetros podem marcar entre 37°C e 39°C. O mesmo intervalo é previsto para áreas do oeste da Bahia, sul do Maranhão e Piauí, Tocantins, sul do Pará e Rondônia.

No Paraná, as máximas podem chegar a 35°C ou 37°C no norte e oeste. Já no oeste de Santa Catarina e no oeste e noroeste do Rio Grande do Sul, os termômetros podem variar entre 32°C e 34°C até o início da próxima semana.

Sete capitais podem registrar novos recordes

A sequência de dias quentes também pode provocar novos recordes de temperatura em 2026.

Segundo a previsão, as capitais com possibilidade de atingir marcas históricas são:

Cuiabá (MT);

Goiânia (GO);

Campo Grande (MS);

Brasília (DF);

Palmas (TO);

Porto Velho (RO);

Teresina (PI).

Todas já registraram temperaturas elevadas em agosto ou ao longo deste ano. O fortalecimento do bloqueio atmosférico pode fazer com que novas máximas sejam alcançadas.

Umidade do ar pode ficar abaixo de 20%

Além do calor, a baixa umidade será outro fator de atenção. Índices entre 21% e 30% podem ocorrer em extensas áreas do interior brasileiro.

Em pontos do Centro-Oeste, os níveis podem ficar abaixo de 20%. As condições mais secas, entre 12% e 20%, são esperadas no norte e oeste de São Paulo, oeste de Minas Gerais, Distrito Federal, estados do Centro-Oeste e Tocantins.

Ar polar deve mudar o cenário a partir de quinta

A tendência é de mudança nas condições do tempo a partir de quinta-feira (20) em parte do Sul, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e sul de Mato Grosso. A chegada de ar frio de origem polar deve provocar queda nas temperaturas.

No litoral do Sudeste, uma frente fria deve causar uma redução discreta do calor no sul e leste de São Paulo e no Rio de Janeiro até sábado, 15. A massa de ar frio, porém, deve avançar para o oceano e não alcançar o interior.

A partir de domingo, 16, as temperaturas devem voltar a subir rapidamente nessas áreas. No Espírito Santo, o aquecimento tende a ganhar força a partir de segunda-feira, 17.