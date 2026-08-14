Mulher bate recorde e se torna a mais velha a dar à luz na Argentina

Uma mulher de 62 anos quebrou o recorde e se tornou a mais velha a dar à luz a uma criança na Argentina. Identificada como Mabel, a nova mamãe é moradora de San Nicolás, na província de Buenos Aires.

Segundo informações da imprensa local, o bebê se chama David e nasceu de cesariana na manhã da última quarta-feira, 12, com 2,75 quilos. Ele foi gerado através de fertilização in vitro, devido às condições da mãe.

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Em entrevista recente, Mabel contou que sempre sonhou em ser mãe e buscou meios de gerar a criança após ter passado pelo processo da menopausa. Ela recebeu óvulos doados e passou por uma terapia regenerativa biológica celular com suas próprias células-tronco.

“Decidi ter um filho agora porque entrei na menopausa há muitos anos, mas sempre tive o desejo de ser mãe. Não desisti. Sou uma mulher de muita fé. Eu rezava, colocava minha melhor energia e sentia no coração que seria mãe. Até que um dia tomei a decisão e criei coragem”, disse ela, em entrevista ao Diario El Norte.

Imagem do filho de Mabel - Foto: Reprodução

“Nunca houve nenhum obstáculo por causa da minha idade. O tratamento de fertilidade foi realizado e, obviamente, como na minha idade eu não tenho óvulos, tudo foi por ovodoação. Deu tudo certo: o tratamento, a formação do embrião, tive uma gravidez maravilhosa e chegou o David. Estou muito feliz. Sempre quis ser mãe”, completou.

Mãe e bebê seguem bem após o parto e devem receber alta em breve do Hospital San Felipe. “Foi tudo muito lindo. Tenho 62 anos, é meu primeiro filho, foi por fertilização in vitro. Foi uma gravidez perfeita, nasceu de cesariana... Ele é lindo”, disse Mabel.