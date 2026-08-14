Aos 28 anos, morre influenciador com doença genética rara

Siga o A TARDE no Google

O ativista e gamer Michiel Vandeweert, que sofria de Síndrome de Hutchinson-Gilford, uma doença genética rara que causa o envelhecimento acelerado do corpo, morreu aos 28 anos.

A notícia foi confirmada pela emissora flamenga VRT NWS, que divulgou um comunicado da produtora Boundbreakers, responsável pela série documental ‘How to Be Alive’ (‘Como Estar Vivo’, em tradução livre), da qual o belga participou.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A doença

O homem foi diagnosticado com progeria ou Síndrome de Hutchinson-Gilford, uma condição progressiva que faz o corpo envelhecer a uma velocidade anormalmente rápida. Atualmente, não há cura.

De acordo com os médicos, a expectativa de vida para pacientes com este problema de saúde é de 13 a 14 anos. Geralmente, a causa das mortes são por problemas cardíacos.

Entre os principais efeitos da doença estão:

Alopecia;

Pele fina, seca e enrugada;

Rigidez nas articulações e artrites;

Baixo peso e estatura;

Doenças circulatórias.

Quem era Michiel Vandeweert

Além de influenciador, Michiel Vandeweert também era gamer e ativista. Torcedor apaixonado pelo clube de futebol belga KRC Genk, ele foi homenageado pelo seu time do coração.

“Michiel era um verdadeiro amante da vida e um fiel torcedor do Genk. Sua coragem e positividade foram uma fonte de inspiração para muitos. Nossos pensamentos estão com Amber, seus pais, familiares e amigos”, afirmou a nota.

Funeral

O funeral de Vandeweert será realizado no estádio do KRC Genk e aberto a todos para que possam prestar as suas homenagens. Será a primeira vez que o clube realiza um evento fúnebre em seu campo.

No dia a dia, ele compartilhava sua experiência de vida ao lutar contra o problema de saúde com seus quase 60 mil seguidores do Instagram.