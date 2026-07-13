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FORRÓ EM LUTO

Cantora de forró morre em grave acidente a caminho de show

Técnico de som também morreu na colisão; motorista que provocou acidente fugiu

Andrêzza Moura
Por
Jéssica seguia para show no Maranhão
Jéssica seguia para show no Maranhão - Foto: Reprodução Redes Sociais

O cenário do forró está de luto com a morte da cantora Jéssica Costa, de 32 anos, ocorrido na noite deste sábado, 11, em um acidente de trânsito, na cidade de Timon, no Maranhão.

Ela seguia para um show, em Timon, quando o veículo que estava foi atingido por uma caminhonete que trafegava em alta velocidade. O motorista da caminhonete fugiu sem prestar apoio às vítimas.

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De acordo com as informações iniciais, além de Jéssica, um homem, que não teve a identidade revelada, também morreu.

Ele não fazia parte da banda, mas estava no veículo porque era responsável por um equipamento de som alugado para o show.

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Além de cantora, Jéssica trabalhava vendendo castanhas em um centro comercial em Teresina, no Piauí.

A Polícia Civil investiga as circunstância da batida. Não há informações se o motorista que causou o acidente já foi identificado e preso.

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