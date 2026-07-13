Homem processa Virginia, Deolane e Carlinhos Maia após perdas com bets

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Um morador de São Paulo acionou a Justiça contra os influenciadores Virginia Fonseca,Deolane Bezerra e Carlinhos Maia após afirmar que perdeu mais de R$ 100 mil em apostas esportivas online.

Segundo o autor da ação, as publicações feitas pelos influenciadores teriam influenciado sua decisão de apostar. O processo foi protocolado na 5ª Vara Cível de Campinas, no interior de São Paulo, e inclui também empresas ligadas aos setores de pagamentos e entretenimento.

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O homem pede indenização de R$ 100.915,00, valor correspondente ao prejuízo que afirma ter sofrido.

Justiça ainda não analisou pedido de indenização

Apesar da repercussão do caso, a ação ainda está em fase inicial. Antes de avaliar o mérito do pedido, o juiz determinou que o autor complemente informações do processo, corrigindo ou esclarecendo pontos considerados necessários para o prosseguimento da demanda.

Somente após essa etapa a Justiça decidirá se a ação poderá seguir normalmente e se os influenciadores serão formalmente citados para apresentar defesa. Até o momento, não há decisão sobre eventual indenização nem reconhecimento de responsabilidade dos envolvidos.

Defesa de Carlinhos Maia se manifesta

As defesas de Virginia Fonseca e Deolane Bezerra não haviam se manifestado até a publicação da reportagem.

Já os advogados de Carlinhos Maia afirmaram que o processo ainda não teve o mérito analisado pela Justiça e que as alegações apresentadas representam apenas a versão do autor.

“Carlinhos Maia jamais praticou qualquer ato ilícito”, declarou a defesa em nota, acrescentando que confia que a análise das provas demonstrará a inexistência de responsabilidade civil.

Os advogados também informaram que, em respeito ao andamento do processo, não farão outras manifestações sobre o caso neste momento.