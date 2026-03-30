Cão comunitário é pintado em suposto trote e caso gera revolta na web

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O caso provocou forte reação de internautas e defensores da causa animal - Foto: Reprodução/ONG Coragem e Gentileza

A Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), em Criciúma (SC), instaurou um procedimento interno para apurar um possível trote envolvendo a pintura de um cachorro comunitário que vive no campus.

O caso, ocorrido na última quinta-feira, 26, provocou forte reação de internautas e defensores da causa animal, que classificaram o episódio como maus-tratos e cobraram punição aos responsáveis.

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Segundo voluntários que acompanham o cão, a pintura atingiu áreas sensíveis, como a região dos olhos e do ânus, o que pode trazer riscos graves à saúde do animal.

Especialistas alertam que o uso de substâncias químicas em animais pode causar reações alérgicas, intoxicações, irritações na pele e níveis elevados de estresse. A exposição prolongada a esses produtos também pode agravar o quadro clínico, dependendo da composição da tinta utilizada.

Em nota oficial, a universidade informou que o episódio teria ocorrido fora dos limites físicos da instituição, mas destacou que abriu investigação para verificar se houve participação de estudantes.

Universidade se pronunciou em nota oficial | Foto: Reprodução

A Unesc afirmou ainda que seu regimento interno proíbe qualquer tipo de trote que não tenha caráter solidário. “A instituição lamenta o ocorrido e reforça que as medidas disciplinares cabíveis serão adotadas após a conclusão da apuração, respeitando o devido processo legal”, informou em comunicado.

Repercussão entre estudantes

O caso também mobilizou entidades estudantis da universidade. A atlética do curso de Psicologia divulgou nota repudiando a ação e negando qualquer envolvimento, afirmando que está colaborando para identificar os responsáveis.

Já a atlética dos cursos de Comunicação classificou o episódio como inaceitável e destacou que práticas como essa não representam os valores defendidos pela comunidade acadêmica. Ambas reforçaram a necessidade de responsabilização dos envolvidos.