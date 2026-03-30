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BRASIL

Cão comunitário é pintado em suposto trote e caso gera revolta na web

Segundo voluntários que acompanham o animal, a pintura atingiu áreas sensíveis

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

30/03/2026 - 16:32 h

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O caso provocou forte reação de internautas e defensores da causa animal
O caso provocou forte reação de internautas e defensores da causa animal -

A Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc), em Criciúma (SC), instaurou um procedimento interno para apurar um possível trote envolvendo a pintura de um cachorro comunitário que vive no campus.

O caso, ocorrido na última quinta-feira, 26, provocou forte reação de internautas e defensores da causa animal, que classificaram o episódio como maus-tratos e cobraram punição aos responsáveis.

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Segundo voluntários que acompanham o cão, a pintura atingiu áreas sensíveis, como a região dos olhos e do ânus, o que pode trazer riscos graves à saúde do animal.

Especialistas alertam que o uso de substâncias químicas em animais pode causar reações alérgicas, intoxicações, irritações na pele e níveis elevados de estresse. A exposição prolongada a esses produtos também pode agravar o quadro clínico, dependendo da composição da tinta utilizada.

Em nota oficial, a universidade informou que o episódio teria ocorrido fora dos limites físicos da instituição, mas destacou que abriu investigação para verificar se houve participação de estudantes.

Universidade se pronunciou em nota oficial
Universidade se pronunciou em nota oficial | Foto: Reprodução

A Unesc afirmou ainda que seu regimento interno proíbe qualquer tipo de trote que não tenha caráter solidário. “A instituição lamenta o ocorrido e reforça que as medidas disciplinares cabíveis serão adotadas após a conclusão da apuração, respeitando o devido processo legal”, informou em comunicado.

Repercussão entre estudantes

O caso também mobilizou entidades estudantis da universidade. A atlética do curso de Psicologia divulgou nota repudiando a ação e negando qualquer envolvimento, afirmando que está colaborando para identificar os responsáveis.

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Já a atlética dos cursos de Comunicação classificou o episódio como inaceitável e destacou que práticas como essa não representam os valores defendidos pela comunidade acadêmica. Ambas reforçaram a necessidade de responsabilização dos envolvidos.

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Tags:

justiça maus tratos aos animais santa catarina

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