Cão sobrevive após acidente e não deixa tutora morta em rodovia

Mariani Gambarini Vassoler, de 31 anos, e Chopp - Foto: Reprodução

Um grave acidente na noite da última sexta-feira, 19, interrompeu a viagem da engenheira Mariani Gambarini Vassoler, de 31 anos. A colisão ocorreu na rodovia ES-297, na zona rural de Mimoso do Sul, no sul do Espírito Santo.

Um detalhe comoveu as equipes de resgate: o cachorro da vítima, chamado Chopp, sobreviveu ao impacto e permaneceu ao lado do corpo da tutora até a chegada das autoridades.

Mariani, que residia em Sorocaba (SP) desde o início do ano, seguia em direção à casa de familiares para as celebrações de fim de ano quando o acidente aconteceu, por volta das 22h.

De acordo com o relato da Polícia Militar, a colisão ocorreu por volta das 22h, quando o carro conduzido pela engenheira perdeu o controle na pista, que estava molhada no momento, e atingiu lateralmente um caminhão carregado com cimento que seguia no sentido oposto.

O impacto principal aconteceu no lado do passageiro do automóvel, e a morte da motorista foi constatada ainda no local pelas equipes do Samu.

O condutor do caminhão, um homem de 65 anos, relatou que o carro da vítima rodou na pista antes da batida fatal. Ele permaneceu no local para prestar socorro e foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool.

Posteriormente, o caminhoneiro foi levado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento e foi liberado, uma vez que não foram encontrados indícios de crime que justificassem uma prisão em flagrante.

Lealdade em meio ao luto

A cena do cão Chopp guardando o veículo chamou a atenção de quem passou pela rodovia. Segundo um tio da engenheira, o animal tinha um vínculo muito forte com Mariani. Após a retirada do corpo pela perícia, o cachorro foi acolhido pela família da vítima e passa bem fisicamente.

As circunstâncias exatas do acidente agora serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul.