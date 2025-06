Carga pesada? Grupo especializado em roubo de cargas dos Correios é preso

Investigações começaram ainda em 2024 - Foto: PF/Divulgação

Uma operação da Polícia Federal realizada nesta terça-feira, 17, desarticulou uma organização criminosa envolvida em roubos sistemáticos de cargas nas estradas do norte de Minas Gerais. Batizada de Cargas D’Água, a ação mirou uma quadrilha que atuava principalmente na BR-251, entre os quilômetros 202 e 365, atacando caminhões dos Correios e do Mercado Livre.

Cerca de 40 policiais federais cumpriram sete mandados de busca e apreensão, além de intimações judiciais, em três cidades: Cachoeira de Pajeú e Santa Cruz de Salinas, em Minas Gerais, e Barra do Choça, na Bahia.

As investigações começaram ainda em 2024, após uma série de ataques na rodovia. Um ponto específico na zona rural de Cachoeira de Pajeú, no vilarejo conhecido como Águas Altas, foi identificado como o local onde parte das cargas roubadas era levada, ocultada e redistribuída — o que deu origem ao nome da operação.

De acordo com a PF, o esquema funcionava como uma verdadeira central logística paralela do crime. Os integrantes do grupo agiam com táticas sofisticadas: usavam roupas para esconder a identidade, lanternas de alta potência para confundir motoristas e bombas incendiárias para bloquear a pista e forçar a parada dos veículos.

A PF também suspeita de envolvimento de pessoas do setor logístico das empresas vítimas. Um motorista que alegou ter sido assaltado foi posteriormente flagrado com parte da carga que deveria ter sido roubada, levantando indícios de colaboração interna.

O bando utilizava uma ampla variedade de armas, como pistolas, revólveres calibre .38, espingardas calibre 12, além de veículos de apoio, incluindo vans, caminhonetes, furgões e até guinchos — aumentando sua capacidade de ação e fuga. As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos e desmantelar por completo a rede criminosa.