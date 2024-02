Cariani e mais quatro pessoas viram réus por tráfico de drogas | A TARDE

O influenciador fitness Renato Cariani e mais quatro pessoas se tornaram réus por suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, após a Justiça de São Paulo aceitar a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Também foram Roseli Dorth, sua sócia na empresa para vendas de produtos químicos Anidrol Produtos para Laboratórios Ltda.; Fabio Spinola Mota, apontado pela PF como responsável de esquematizar o repasse dos insumos entre a Anidrol e o tráfico; Andreia Domingues Ferreira e Rodrigo Gomes Pereira.

Segundo a acusação da Polícia Federal (PF), Cariani usou uma empresa para falsificar notas fiscais de vendas de produtos para multinacionais farmacêuticas e os insumos, na verdade, eram desviados para a fabricação de cocaína e crack, drogas que, de acordo com a investigação, abasteciam uma rede criminosa de tráfico internacional comandada por facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ainda de acordo com a polícia federal, os envolvidos teriam conhecimento e participavam diretamente do esquema criminoso, após produzirem provas a partir de interceptações telefônicas feitas com autorização judicial de conversas e trocas de mensagens.

O MP disse que os réus, "pelo menos sessenta vezes, produziram, venderam e forneceram, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mais de doze toneladas de produtos químicos destinados à preparação de drogas".

Os réus também teriam dissimulado "os valores provenientes dos crimes de tráfico de drogas acima noticiados, por meio de depósitos em espécie realizados por interpostas pessoas, convertendo em ativo lícito o montante aproximado de R$ 2.407.216,00".