Casa é invadida por enxame de abelhas e dono é forçado a deixar local

- Foto: Reprodução/ Rede Vanguarda

No último final de semana, uma invasão de abelhas tomou conta de uma casa no bairro Novo Horizonte, em Taubaté, interior de São Paulo. O proprietário, Jean Soares, foi forçado a deixar a residência por dois dias devido à quantidade de insetos.

A infestação pode estar relacionada às queimadas recentes na região. As imagens mostram as abelhas em grande número, espalhadas por diversos pontos da casa, como o fogão, a base da geladeira e uma parede.

De acordo com o proprietário, as abelhas invadiram a copa, se instalaram dentro do armário, e se espalharam pelo fogão e até pela geladeira.

“Cozinha e copa ficaram totalmente tomadas, não consegui nem pegar um copo d’água. No quintal, havia abelhas voando por todos os lados. Estimo que havia cerca de 3 mil abelhas dentro da minha casa,” relatou à Rede Vanguarda.

Jean, que precisou se afastar de sua casa para se proteger dos insetos, afirmou que as abelhas já deixaram o local.