Casal Nardoni volta a se relacionar após 2 anos separados; entenda

O casal condenado pela morte de Isabella Nardoni, em 2008, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá voltaram a se relacionar. Eles estavam separados desde 2023, quando ela passou a cumprir pena em regime aberto.

A informação é do delegado que acompanhou a investigação do caso, Jorge Lordello, e cedeu uma entrevista ao Canal de Lisa Gomes, ele afirmou, “Eles estão juntos, tô sabendo que estão juntos. Eles se gostam”, disse o delegado.

O casal arremessou pela janela do sexto andar de um prédio na zona Norte de São Paulo, a menina Isabella Nardoni, aos 5 anos, ela não resistiu e veio à óbito.

No ano passado, segundo o jornalista Ullisses Campbell, Alexandre Nardoni estaria se relacionando com uma mulher chamada Patrícia. Quatro anos antes do crime, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá se conheceram e tiveram dois filhos, que hoje têm 20 e 18 anos, respectivamente. O casal chegou a celebrar o Réveillon no condomínio Acapulco, um dos mais luxuosos do litoral paulista, no Guarujá.

O Tribunal do Júri condenou Anna Carolina Jatobá a 26 anos pela morte da menina, ela teve sua defesa custeada pela família de Alexandre, mas retirou o sobrenome Nardoni dos seus documentos pessoais.

Já Alexandre Nardoni teve a progressão de pena em regime aberto concedida pela Justiça de São Paulo. Ele cumpriu 16 anos de pena na Penitenciária II, em Tremembé, no interior de São Paulo.