Casal tenta dar 'calote' em motel e acaba batendo carro em fuga

Dupla consumiu diversas bebidas alcoólicas e alimentos - Foto: Divulgação | Polícia Militar

Um casal tentou aplicar um golpe ao não pagar uma conta de motel, na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, mas o plano quase acabou em tragédia fatal. Isso porque, durante a fuga, eles bateram o carro e tiveram ferimentos graves.

De acordo com informações do Metrópoles, a dupla alegou, no boletim de ocorrência, que precisaria buscar uma terceira pessoa para arcar com os custos. No local, eles consumiram diversas bebidas alcoólicas e alimentos, que no total somaram mais de R$ 1.200.

No entanto, o motel não permitiu que os dois saíssem sem efetuar o pagamento. A situação acabou esquentando e a mulher ainda chegou a ameaçar um funcionário, dizendo: “De hoje tu não passa”. Em seguida, o casal, em alta velocidade, danificou o portão ao tentar escapar.

Batida após a fuga

Pouco depois, ao deixar o motel, a fuga terminou em um acidente. O casal bateu com outro carro, um Chevrolet Onix, conduzido por um homem de 30 anos, que saiu ileso. Já no Chevrolet Celta da dupla, a mulher, de 26 anos, sofreu ferimentos graves e precisou ser entubada, enquanto o passageiro, de 30 anos, quebrou apenas o tornozelo.

Dentro do carro, a polícia encontrou várias garrafas de bebidas, incluindo vinho, cerveja, energético e refrigerante, totalizando R$ 432. O caso foi registrado como acidente de trânsito com feridos e roubo.