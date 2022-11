A causa da morte de Gal Costa não será divulgada a pedido da família, informou a assessoria da cantora. O velório começou na manhã desta sexta, 11, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), aberto ao público. O enterro, no entanto, será às 16h, exclusivo para amigos próximos e familiares.

A cerimônia contou com alguns fãs cantando músicas que foram eternizadas na voz da cantora, como "Odara" e "Chuva de Prata". Gabriel, o filho de 17 anos da cantora, chegou ao local com semblante tranquilo e conversou com seus familiares. Famosos como Jorge Ben, Angélica e Luciano Huck, Rita Lee e Ana Furtado e Boninho enviaram coroas de flores para a artista.

Gal morreu na última quarta-feira, 9, aos 77 anos, na própria casa em São Paulo. Ela havia cancelado alguns shows, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita.

A cantora estava afastada dos palcos, após passar por uma cirurgia para a retirada de um nódulo na fossa nasal direita no final de setembro. Seguindo as orientações médicas, a artista cancelou todas as apresentações que tinha até o final de novembro, incluindo no festival Primavera Sound.

Gal se apresentou pela última vez em Salvador para um seleto público no Teatro Castro Alves, nos dias 12 e 13 de março deste ano.