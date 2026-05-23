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Cela isolada e chuveiro privativo: sindicato denuncia regalias a Deolane

Influenciadora foi presa durante operação que investiga lavagem de dinheiro ligada ao PCC

Victoria Isabel
Por
Deolane teria recebido tratamento diferenciado
Deolane teria recebido tratamento diferenciado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo (Sinppenal) denunciou supostas regalias concedidas à influenciadora e advogada Deolane Bezerra durante o período em que ela ficou presa na Penitenciária Feminina de Santana, na Zona Norte de São Paulo.

Segundo o sindicato, Deolane teria recebido tratamento diferenciado nas cerca de 14 horas em que permaneceu na unidade antes de ser transferida, na manhã desta sexta-feira, 22, para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior paulista.

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Entre os supostos privilégios apontados estão a preparação de uma cela isolada, instalação de cama com colchão e travesseiro diferentes dos utilizados pelas demais detentas, além de um chuveiro elétrico privativo. O sindicato também afirma que houve restrição de acesso de policiais penais ao local onde a influenciadora estava e que ela teria sido recebida pessoalmente por um diretor da unidade.

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que Deolane foi custodiada “na condição de advogada”, conforme determinação judicial, mas não esclareceu se irá apurar as denúncias feitas pelo sindicato.

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Já a Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo (OAB-SP) afirmou que existe previsão legal para que advogados presos preventivamente sejam mantidos em sala de Estado-Maior ou em local separado dos presos comuns.

Prisão da influenciadora

Deolane foi presa na quinta-feira, 21, durante uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo as investigações, a influenciadora teria relação com movimentações financeiras atribuídas à facção criminosa.

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Tags

Deolane Bezerra lavagem de dinheiro PCC

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