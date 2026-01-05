Menu
BRASIL
GOLPE

“Certeza que falei com ele", diz mulher enganada por falso Brad Pitt

Vítima esperou suposto ator norte-americano no aeroporto de Erechim, no Rio Grande do Sul

Redação

Por Redação

05/01/2026 - 13:48 h | Atualizada em 05/01/2026 - 14:44
Mulher aguardou falso Brad Pitt no aeroporto
Uma mulher teria caído no golpe do falso Brad Pitt, quando vídeos que circulam nas redes sociais mostram à vítima dentro de um carro à espera do suposto ator, o qual estaria amorosamente envolvida.

O caso aconteceu no aeroporto de Erechim, em São Valentim, no Rio Grande do Sul, no dia 24 de dezembro de 2025. Nas cenas, é possível ver a vítima recebendo suporte e orientação da Brigada Militar da região.

“Faz dois meses que a gente começou a ter uma relação pela internet, com o Brad. Como ele é ator, ele tem a gerência, com quem eu tive que me comunicar”, explica a mulher.

Quando questionada sobre a razão de estar no local, ela responde que “viria buscar o ator no aeroporto”, depois de planos de se casar.

“Eu tenho certeza que falei com o Brad Pitt porque eu falei com ele várias vezes por videochamada”.

Vítima foi orientada pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul
Vítima foi orientada pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul | Foto: Reprodução | X

O Portal A TARDE entrou em contato com a Brigada Militar da região para saber detalhes do caso. A 13º BPM respondeu que a mulher foi orientada pelos agentes, mas não tem informações sobre os demais encaminhamentos realizados por ela.

*Matéria atualizada para acrescentar informações da Brigada Militar do Rio Grande do Sul

