“Certeza que falei com ele", diz mulher enganada por falso Brad Pitt

Uma mulher teria caído no golpe do falso Brad Pitt, quando vídeos que circulam nas redes sociais mostram à vítima dentro de um carro à espera do suposto ator, o qual estaria amorosamente envolvida.

O caso aconteceu no aeroporto de Erechim, em São Valentim, no Rio Grande do Sul, no dia 24 de dezembro de 2025. Nas cenas, é possível ver a vítima recebendo suporte e orientação da Brigada Militar da região.

“Faz dois meses que a gente começou a ter uma relação pela internet, com o Brad. Como ele é ator, ele tem a gerência, com quem eu tive que me comunicar”, explica a mulher.

Quando questionada sobre a razão de estar no local, ela responde que “viria buscar o ator no aeroporto”, depois de planos de se casar.

“Eu tenho certeza que falei com o Brad Pitt porque eu falei com ele várias vezes por videochamada”.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Brigada Militar da região para saber detalhes do caso. A 13º BPM respondeu que a mulher foi orientada pelos agentes, mas não tem informações sobre os demais encaminhamentos realizados por ela.

