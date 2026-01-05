Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Briga termina com homem morto a golpes de grelha de churrasqueira

Suspeito diz ter agido em legítima defesa após ataque com banco de bicicleta

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

05/01/2026 - 12:56 h
A Guarda Civil Municipal atendeu a ocorrência
A Guarda Civil Municipal atendeu a ocorrência

Um homem de 23 anos matou outro, de 29, ao agredi-lo com uma grelha de churrasco em uma via pública de Araçariguama, no interior de São Paulo, no dia 28 de dezembro. À polícia, o suspeito alegou ter agido em legítima defesa após ser atacado pela vítima com o banco de uma bicicleta.

Preso em flagrante, o jovem relatou que caminhava pela rua quando foi atropelado por uma bicicleta. Segundo o depoimento, o ciclista passou a agredi-lo com socos, chutes e golpes com o banco do veículo.

Ainda conforme o relato, para se defender, ele pegou uma grelha de churrasco e atingiu a vítima pelas costas. Ambos foram socorridos e levados ao Pronto-Socorro de Araçariguama.

A Guarda Civil Municipal atendeu a ocorrência. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem atingido não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de São Roque, onde a grelha utilizada na agressão foi apreendida pela Polícia Civil.

Ver todas

