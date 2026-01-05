POLÍCIA
Briga termina com homem morto a golpes de grelha de churrasqueira
Suspeito diz ter agido em legítima defesa após ataque com banco de bicicleta
Por Victoria Isabel
Um homem de 23 anos matou outro, de 29, ao agredi-lo com uma grelha de churrasco em uma via pública de Araçariguama, no interior de São Paulo, no dia 28 de dezembro. À polícia, o suspeito alegou ter agido em legítima defesa após ser atacado pela vítima com o banco de uma bicicleta.
Preso em flagrante, o jovem relatou que caminhava pela rua quando foi atropelado por uma bicicleta. Segundo o depoimento, o ciclista passou a agredi-lo com socos, chutes e golpes com o banco do veículo.
Ainda conforme o relato, para se defender, ele pegou uma grelha de churrasco e atingiu a vítima pelas costas. Ambos foram socorridos e levados ao Pronto-Socorro de Araçariguama.
Leia Também:
A Guarda Civil Municipal atendeu a ocorrência. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem atingido não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de São Roque, onde a grelha utilizada na agressão foi apreendida pela Polícia Civil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes