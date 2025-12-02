China vai construir fábrica de R$ 200 milhões no Brasil

A China confirmou mais um grande investimento no Brasil - Foto: Matheus Alter/PMM

Após o complexo industrial da BYD em Camaçari, na Bahia, a China confirmou mais um grande investimento no Brasil: a cidade de Maricá, no litoral do Rio de Janeiro, confirmou a assinatura de um acordo com empresários chineses para a instalação de uma fábrica de tratores voltada à agricultura familiar.

O empreendimento será construído em Ponta Negra, nas proximidades da RJ-106, e seguirá o modelo de Parceria Público-Privada Popular (PPPP).

Com investimento estimado em R$ 200 milhões, o projeto inclui transferência de tecnologia e programas de capacitação. Segundo a prefeitura, parte dos recursos virá dos royalties do petróleo e contribuirá para ampliar o mercado produtivo local.

O prefeito Washington Quaquá afirmou que a nova unidade industrial deve impulsionar a geração de empregos qualificados na região. Ele destacou que o objetivo é transformar a receita do petróleo em desenvolvimento permanente e mais estabilidade econômica.

Apoio à produção familiar

Os tratores desenvolvidos serão destinados a pequenas e médias propriedades, com foco no perfil produtivo da agricultura familiar. De acordo com a prefeitura, o projeto fortalece as políticas locais de estímulo à produção de alimentos.

Quaquá afirmou que Maricá busca protagonismo no setor ao ampliar cadeias de valor regionais e internacionalizar marcas locais. Para o governo municipal, a PPPP funcionará como vetor de modernização econômica, criando novas oportunidades de negócio e consolidando um ciclo contínuo de inovação.