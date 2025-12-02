Veja quanto custa viajar para Salvador com a família no verão

- Foto: Ilustrativa | Freepik

A poucos dias do verão, que começa no próximo dia 21, o turismo já está aquecido quando o assunto é viajar para o Nordeste entre dezembro e janeiro. Entre as belas praias e paisagens oferecidas pelo litoral nordestino, a capital baiana entra na lista das cidades mais procuradas no Brasil, especialmente por aqueles que saem do Sudeste buscando a tranquilidade das águas quentes e cristalinas.

Pensando nisso, o Portal A TARDE fez uma simulação de cotação de pacotes de hospedagem e aéreos, em dezembro e janeiro, saindo de São Paulo e Rio de Janeiro. Os pacotes foram pensados para uma família composta por dois adultos e uma criança. Confira abaixo quanto custa viajar para Salvador com a família no verão:

Uma semana em dezembro (19 a 26) e uma semana em janeiro (13 a 20)

Cotação de Hospedagem (Booking.com)

Cotação de pacotes (aéreo + hospedagem)

As simulações de pacotes incluem aéreo de ida e volta e hospedagem para a família (dois adultos e uma criança). As cidades de partida são São Paulo (GRU/CGH) e Rio de Janeiro (GIG/SDU).

Pacotes econômicos (hotéis 3 estrelas)

Pacotes médios (hotéis 4 estrelas)

Pacotes luxo (hotéis 5 estrelas)





Ao analisar a flutuação dos preços, é possível notar que, em geral, os pacotes e hospedagens para a primeira quinzena de Janeiro apresentam valores mais acessíveis do que o período que antecede o Natal, em dezembro.

Nos pacotes completos (aéreo + hospedagem), o custo para a família varia de R$ 4.095 (opção econômica, Rio de Janeiro, janeiro) a R$ 6.384 (opção média, Rio de Janeiro, dezembro).

| Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Para quem busca apenas a hospedagem, o investimento mínimo por uma semana é de R$ 2.097, o que pode ser ideal para famílias que preferem adquirir as passagens aéreas separadamente ou que já moram na região Nordeste.

Vale ressaltar que os valores apresentados correspondem apenas aos custos de aéreo e hospedagem para a família e não incluem gastos com alimentação, transporte local ou passeios turísticos. Para uma experiência completa nas praias e pontos históricos de Salvador, a família deve provisionar um orçamento adicional que pode variar muito conforme o estilo de viagem.

A busca por pacotes com voos diretos de São Paulo ou Rio de Janeiro tende a oferecer maior comodidade, enquanto voos com escalas, como observado em algumas simulações, podem reduzir ligeiramente o custo total da viagem, sendo uma opção para os viajantes mais flexíveis.