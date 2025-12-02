BRASIL
Marcos Valério, do Mensalão, é alvo de operação por sonegação fiscal
Ação mira atacadistas, redes de supermercados e empresas do setor varejista
Por Gabriela Araújo
O publicitário Marcos Valério, apontado como operador do Mensalão, tornou-se alvo de uma nova operação conjunta deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).
A ação desta terça-feira, 2, mira os atacadistas, redes de supermercados e empresas do setor varejista, pelos seguintes crimes:
- sonegação fiscal;
- lavagem de dinheiro;
- falsidade ideológica.
Na denúncia, o órgão aponta que as empresas investigadas deixaram de recolher mais de R$ 215 milhões em ICMS ao longo dos últimos anos.
Os empreendimento citados como alvo são: rede Coelho Diniz, que atua no Leste de Minas Gerais e possui cerca de 25% das ações do Grupo Pão de Açúcar.
O caso é analisado pela 4ª Vara de Tóxicos, Organizações Criminosas e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte, responsável por crimes financeiros complexos.
O processo corre em sigilo absoluto, por determinação judicial, para garantir a eficácia das diligências.
Ao todo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em sedes de companhias e residências de empresários e funcionários, além da apreensão de celulares, documentos, equipamentos eletrônicos e veículos de luxo usados na lavagem de dinheiro.
Também houve a decretação de indisponibilidade de bens no valor de R$ 476 milhões.
Quem é Marcos Valério?
O empresário Marcos Valério, alvo de uma operação do Ministério Público e Polícia Civil, hoje, suspeito de envolvimento em um esquema de sonegação com atacadistas e varejistas de Minas Gerais, foi condenado por ser o operador financeiro do Escândalo do Mensalão, em 2017.
Marcos Valério nasceu em Curvelo, na região Central do estado e era sócio das agências de publicidade e comunicação DNA e SMP&B Comunicação e Propaganda.
Em seguida, ele passou a atuar como operador de esquemas de financiamento político e manobras financeiras ligadas a campanhas e recursos públicos.
O esquema envolvia:
- corrupção ativa;
- peculato;
- lavagem de dinheiro;
- evasão de divisas.
No julgamento do Mensalão, realizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o tribunal reconheceu o envolvimento de Valério e de outros réus no esquema.
