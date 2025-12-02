Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Marcos Valério, do Mensalão, é alvo de operação por sonegação fiscal

Ação mira atacadistas, redes de supermercados e empresas do setor varejista

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

02/12/2025 - 10:40 h | Atualizada em 02/12/2025 - 11:00
Publicitário Marcos Valério, apontado como operador do Mensalão
Publicitário Marcos Valério, apontado como operador do Mensalão -

O publicitário Marcos Valério, apontado como operador do Mensalão, tornou-se alvo de uma nova operação conjunta deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

A ação desta terça-feira, 2, mira os atacadistas, redes de supermercados e empresas do setor varejista, pelos seguintes crimes:

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • sonegação fiscal;
  • lavagem de dinheiro;
  • falsidade ideológica.

Na denúncia, o órgão aponta que as empresas investigadas deixaram de recolher mais de R$ 215 milhões em ICMS ao longo dos últimos anos.

Os empreendimento citados como alvo são: rede Coelho Diniz, que atua no Leste de Minas Gerais e possui cerca de 25% das ações do Grupo Pão de Açúcar.

O caso é analisado pela 4ª Vara de Tóxicos, Organizações Criminosas e Lavagem de Bens e Valores de Belo Horizonte, responsável por crimes financeiros complexos.

Leia Também:

Operação prende suspeitos de fraudes por boletos falsos em Salvador
Ferrari e jatinho são apreendidos em operação que mira médico baiano
2025 tem o menor número de mortes violentas na Bahia nos últimos 13 anos

O processo corre em sigilo absoluto, por determinação judicial, para garantir a eficácia das diligências.

Ao todo, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em sedes de companhias e residências de empresários e funcionários, além da apreensão de celulares, documentos, equipamentos eletrônicos e veículos de luxo usados na lavagem de dinheiro.

Também houve a decretação de indisponibilidade de bens no valor de R$ 476 milhões.

Quem é Marcos Valério?

O empresário Marcos Valério, alvo de uma operação do Ministério Público e Polícia Civil, hoje, suspeito de envolvimento em um esquema de sonegação com atacadistas e varejistas de Minas Gerais, foi condenado por ser o operador financeiro do Escândalo do Mensalão, em 2017.

Marcos Valério nasceu em Curvelo, na região Central do estado e era sócio das agências de publicidade e comunicação DNA e SMP&B Comunicação e Propaganda.

Marcos Valério, operador do Mensalão
Marcos Valério, operador do Mensalão | Foto: Reprodução | CNN

Em seguida, ele passou a atuar como operador de esquemas de financiamento político e manobras financeiras ligadas a campanhas e recursos públicos.

O esquema envolvia:

  • corrupção ativa;
  • peculato;
  • lavagem de dinheiro;
  • evasão de divisas.

No julgamento do Mensalão, realizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o tribunal reconheceu o envolvimento de Valério e de outros réus no esquema.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ICMS mensalão MInas Gerais Ministério Público Pão de Açúcar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Publicitário Marcos Valério, apontado como operador do Mensalão
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Publicitário Marcos Valério, apontado como operador do Mensalão
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Publicitário Marcos Valério, apontado como operador do Mensalão
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Publicitário Marcos Valério, apontado como operador do Mensalão
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x