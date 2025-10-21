BRASIL
Chuva de meteoros será visível do Brasil; saiba como assistir
Fenômeno poderá ser assistido em todo território brasileiro
Por Redação
Os céus do Brasil serão palco para um grande fenômeno astronômico, a chuva de meteoros Orionídeas, o evento acontece nesta semana, porém os picos do evento acontecem nesta terça-feira, 21, e na quinta-feira, 23. O evento é formado por fragmentos deixados pelo Cometa Halley.
O fenômeno poderá ser visto em todo o território nacional, com o adicional de não ser necessário o uso de nenhum equipamento.
Segundo o Projeto Exoss, parceiro do Observatório Nacional (ON/MCTI), as condições de observação em 2025 serão parcialmente favoráveis. “A boa notícia é que todo o Brasil pode observar. O radiante em Órion é visível de norte a sul, com leve vantagem no Norte e Nordeste, onde ele sobe mais alto. Mesmo no Sul, é um show garantido”, disse a equipe em comunicado divulgado pelo governo federal.
Atividade máxima
A fase de atividade máxima está prevista para as madrugadas da quarta-feira, 22, entre meia-noite e 2h da manhã. Nessas horas será possível ver 15 a 20 meteoros por hora em locais de céu limpo. Já em locais urbanos, a poluição luminosa pode reduzir o número de astros vistos para cerca de cinco a dez por hora, de acordo com a NASA.
Leia Também:
Quem são as Orionídeas?
As Orionídeas acontecem todos os anos entre 2 de outubro a 12 de novembro, quando a Terra cruza uma trilha de detritos deixados pelo Cometa Halley. Esses fragmentos viajam pelo espaço e, ao entrarem na atmosfera da Terra, queimam rapidamente, gerando traços luminosos que marcam o céu noturno.
Como observar o fenômeno?
Para assistir o fenômeno, astrônomos indicam um local escuro e aberto, longe das luzes das cidades. Basta olhar para o céu a partir da meia-noite até o amanhecer, preferencialmente para a direção leste.
Os especialistas ainda recomendam que quem for assistir, não utilize telescópios, visto que o campo de visão limitado dificulta a visualização do fenômeno. O ideal é acompanhar a olho nú e com paciência, visto que o fenômeno pode durar até o amanhecer.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes