Chuva de meteoros será visível do Brasil; saiba como assistir

Meteoros Orionídeas - Foto: Observatório Heller e Jung

Os céus do Brasil serão palco para um grande fenômeno astronômico, a chuva de meteoros Orionídeas, o evento acontece nesta semana, porém os picos do evento acontecem nesta terça-feira, 21, e na quinta-feira, 23. O evento é formado por fragmentos deixados pelo Cometa Halley.

O fenômeno poderá ser visto em todo o território nacional, com o adicional de não ser necessário o uso de nenhum equipamento.

Segundo o Projeto Exoss, parceiro do Observatório Nacional (ON/MCTI), as condições de observação em 2025 serão parcialmente favoráveis. “A boa notícia é que todo o Brasil pode observar. O radiante em Órion é visível de norte a sul, com leve vantagem no Norte e Nordeste, onde ele sobe mais alto. Mesmo no Sul, é um show garantido”, disse a equipe em comunicado divulgado pelo governo federal.

Atividade máxima

A fase de atividade máxima está prevista para as madrugadas da quarta-feira, 22, entre meia-noite e 2h da manhã. Nessas horas será possível ver 15 a 20 meteoros por hora em locais de céu limpo. Já em locais urbanos, a poluição luminosa pode reduzir o número de astros vistos para cerca de cinco a dez por hora, de acordo com a NASA.

Quem são as Orionídeas?

As Orionídeas acontecem todos os anos entre 2 de outubro a 12 de novembro, quando a Terra cruza uma trilha de detritos deixados pelo Cometa Halley. Esses fragmentos viajam pelo espaço e, ao entrarem na atmosfera da Terra, queimam rapidamente, gerando traços luminosos que marcam o céu noturno.

Como observar o fenômeno?

Para assistir o fenômeno, astrônomos indicam um local escuro e aberto, longe das luzes das cidades. Basta olhar para o céu a partir da meia-noite até o amanhecer, preferencialmente para a direção leste.

Os especialistas ainda recomendam que quem for assistir, não utilize telescópios, visto que o campo de visão limitado dificulta a visualização do fenômeno. O ideal é acompanhar a olho nú e com paciência, visto que o fenômeno pode durar até o amanhecer.