BRASIL
BRASIL

Morre aos 106 anos cearense com o casamento mais duradouro do mundo

Cearense reconhecido pelo Guinness World Records viveu 85 anos ao lado da esposa Maria

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

21/10/2025 - 15:09 h
Manoel e Maria se casaram em 1940, em uma capela do município de Boa Viagem
Manoel e Maria se casaram em 1940, em uma capela do município de Boa Viagem -

O cearense Manoel Angelim Dino, de 106 anos, conhecido mundialmente por ter o casamento mais duradouro do planeta, morreu na noite de segunda-feira, 20. Ele faleceu em casa, no município de Boa Viagem, interior do Ceará, devido a complicações relacionadas à idade.

A informação foi confirmada pela bisneta Silvana Fernandes, de 33 anos. “Ele parou de se alimentar sozinho e ficou muito debilitado. Apesar de todo o cuidado com a saúde, entendemos que o corpo já não aguentava mais”, relatou.

Ao lado da esposa, Maria de Sousa Dino, de 102 anos, Manoel acumulou não apenas décadas de convivência, mas também o reconhecimento internacional. Em fevereiro de 2025, o casal entrou para o Guinness World Records como o matrimônio mais longevo entre pessoas vivas, com 84 anos de união. A história de amor que completaria 85 anos em novembro.

O casal teve nove filhos, 55 netos, 60 bisnetos e 14 tataranetos. Quatro dos filhos já faleceram. Segundo a neta Valéria Angelim, a conquista foi motivo de orgulho para toda a família. “Somos muito abençoados por tê-los como base. Eles são o exemplo de amor e companheirismo que sustentou todas as gerações”, disse em entrevista anterior.

Um amor que começou entre rapaduras e desafios

Manoel e Maria se conheceram em 1936, enquanto trabalhavam em uma moagem de cana-de-açúcar. Produziam rapaduras e doces típicos, mas o romance só floresceu três anos depois. A família de Maria não aprovava a união, e o pai impôs uma condição: só haveria casamento se Manoel construísse uma casa em um ano.

Ele cumpriu o desafio e, no dia 20 de novembro de 1940, os dois se casaram em uma pequena capela de Boa Viagem. Desde então, viveram toda a vida no mesmo município, dedicados à agricultura e à criação dos filhos.

x